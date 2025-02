João Fonseca é campeão do ATP 250 de Buenos Aires ao bater argentino

Aos 18 anos, ele é o brasileiro mais jovem a levar título profissional

Publicado em 16/02/2025 às 19:49

Alterado em 16/02/2025 às 20:42

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, coroou a campanha impecável no ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), ao faturar o título, o primeiro dele no circuito profissional. O carioca derrotou na final o anfitrião Francisco Cerundolo, número 1 da Argentina e 28º do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (1). O feito em Buenos Aires tornou Fonseca o brasileiro mais jovem a faturar um troféu no circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O tenista carioca iniciou o torneio na 99ª posição no ranking e após a conquista neste domingo (16) galgou 31 posições e já aparece em 68º lugar na prévia do ranking mundial (live ranking), cuja atualização ocorre a cada segunda-feira.

É incrível. O que eu estou vivendo é inacreditável. Quero agradecer a minha família, amigos e patrocinadores por me ajudarem a realizar o meu sonho que é jogar tênis. É claro que quero ser o número 1, quero ganhar títulos, mas meu sonho é apenas jogar tênis”, disse Fonseca, em entrevista aos organizadores do torneio.

The first of many ????????



18-year-old Joao Fonseca claims his maiden ATP Tour title in Buenos Aires! ????#OnTheRise pic.twitter.com/NlqYGwg8JQ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 16, 2025





A conquista de Fonseca foi celebrada pelo tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 21 anos, ex-número 1 do mundo e hoje número 3 no ranking, que parabenizou o brasileiro em publicação nas redes sociais.

Impressive Joao! ???????????? Many congrats!!! ???????????????? — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 16, 2025





Ao longo do ATP de Buenos Aires, Fonseca somou cinco vitórias, quatro delas contra argentinos - Tomás Martin Etchevery (44º no ranking), Frederico Coria (115º), Mariano Navone (47º) e Francisco Cerundolo (28º) - e outra contra o sérvio Laslo Djere (112º).

A comemoração pelo título na capital argentina terá de ser adiada. Fonseca estreia na próxima terça-feira (17), no ATP 500 Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, no Rio de Janeiro. O carioca terá pela frente o francês Alexandre Muller (58º no ranking).

Também neste domingo (16) em Buenos Aires, a dupla do gaúcho Rafael Matos com o mineiro Marcelo Melo foi vice-campeã. Na final eles foram superados no tie-break pela parceria do argentino Guido Andreozzi com o francês Theo Arribage, por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 10/7). (com Agência Brasil)