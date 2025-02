Flamengo vence Vasco no Maracanã e garante vaga na semifinal do Carioca

Publicado em 15/02/2025 às 23:54

Alterado em 16/02/2025 às 08:39

Por Rômulo Paranhos - A Nação só espera uma coisa no sábado à noite: vitória do Mengão no Clássico dos Milhões. E o Flamengo fez a vontade dos seus súditos ao derrotar o Vasco por 2 a 0, no Maracanã, pela 10ª rodada do Carioca. Bruno Henrique, de pênalti, e Everton Cebolinha, no final da segunda etapa, marcaram os gols rubro-negros.

Com o resultado, o Mengão carimbou a classificação para a semifinal do Cariocão com uma rodada de antecedência e lidera a Taça Guanabara com 20 pontos.

O jogo

A bola rolou no Maracanã com o Flamengo tomando a atitude de partir para o ataque. Com cinco minutos, o time rubro-negro já tinha criado duas chances de gol. A primeira foi numa boa jogada de Michael pela esquerda, deixando o marcador no chão e cruzando para Bruno Henrique, que acabou finalizando para fora. A segunda foi com Arrascaeta cobrando falta na área, Léo Pereira subiu e cabeceou pela linha de fundo.

Com amplo domínio da posse de bola, o Mais Querido trocava passes de um lado para o outro no campo ofensivo em busca de espaço para penetrar na área cruzmaltina. Aos 27’, Plata foi fazendo fila dentro da área e foi derrubado por Zuccarello. O árbitro marcou a penalidade. Bruno Henrique bateu forte no canto direito do goleiro e abriu o placar para o Mengão: 1 a 0. Esse foi o nono gol do camisa 27 em 14 jogos contra o Vasco.

O Fla chegou a marcar o segundo aos 38’ com Plata, mas o VAR pegou impedimento na origem da jogada com Michael e Varela. Com toques curtos e rápidos, o time da Gávea envolvia completamente o Vasco, que tinha dificuldades para sair do seu campo de defesa. A primeira etapa terminou com vantagem rubro-negra.

No início do segundo tempo, o Vasco se soltou e passou a ficar mais com a posse de bola no campo de ataque, levando perigo à meta de Rossi. Pela primeira vez no jogo, o time rubro-negro era pressionado pelo rival. Vendo que o momento do adversário era melhor, Filipe Luís promoveu três mudanças de uma só vez. Allan, Luiz Araújo e Léo Ortiz entraram nos lugares de Evertton Araújo, Arrascaeta e Varela.

Com placar a seu favor, o Flamengo valorizou a posse de bola e trocava passes perto da área do Vasco. Aos 37’, Wesley arriscou o chute de fora da área e Léo Jardim espalmou para o lado. Para sacramentar a vitória rubro-negra, Cebolinha marcou um golaço! Wesley avançou pelo meio e tentou o passe para Plata. A defesa do Vasco rebateu e a bola voltou nos pés do lateral, que tocou para o camisa 11 acertar um lindo chute no ângulo para fazer 2 a 0. Fim de jogo do Maraca com mais uma boa vitória do Mengão, que já se garantiu na semifinal do Carioca.

Flamengo

Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Léo Ortiz); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

Técnico: Filipe Luís.

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos) e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (Payet), Mateus Carvalho, Lukas Zuccarello (Jean David), Tchê Tchê (Paulinho) e Philippe Coutinho.

Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Vasco – 10ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã

Data e horário: 15/02/2025 às 21h45

Público: 44.543

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Filemon Soares Pinto

Cartões amarelos: Varela (FLA), Maurício Lemos (VAS), Matheus Carvalho (VAS) e Everton Cebolinha (FLA)

Gols: Bruno Henrique (30’1ºT) e Everton Cebolinha (43’2ºT).



(com Ascom do Flamengo)