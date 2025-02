Botafogo anuncia Cláudio Caçapa como novo auxiliar permanente; Carlos Leiria volta para a base

Publicado em 13/02/2025 às 08:27

Alterado em 13/02/2025 às 08:27

O Botafogo anunciou na madrugada desta quinta-feira (13), depois da derrota para o Flamengo, o retorno de Cláudio Caçapa para assumir a função de auxiliar da comissão técnica permanente do clube.

Ex-interino do Botafogo e ex-técnico do RWD Molenbeek, Caçapa chega para comandar o time de forma interina no lugar de Carlos Leiria, até a contratação do novo treinador efetivo para a sequência da temporada 2025.

Em 2023, Cláudio Caçapa comandou o Botafogo interinamente entre a saída de Luís Castro e a chegada de Bruno Lage, com quatro vitórias em quatro jogos, sobre Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e Patronato, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Sexto colocado no Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo no próximo sábado para visitar o Boavista, em Saquarema, pela 10ª rodada, na partida que deve marcar a estreia de Caçapa. Depois, na próxima quinta, o Glorioso inicia a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Racing, na Argentina.

Veja o anúncio de Cláudio Caçapa pelo Botafogo:



“Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo.

Com reconhecida passagem recente no Glorioso, Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador.

Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a equipe em quatro vitórias importantes: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Patronato pela Copa Sul-Americana.

Seja bem-vindo de volta e sucesso no Mais Tradicional, Caçapa."