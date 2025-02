Botafogo vence Nova Iguaçu em Moça Bonita e entra no G-4 do Carioca

Publicado em 06/02/2025 às 23:48

Alterado em 07/02/2025 às 07:35

Kayke fez um gol no apagar das luzes Foto: Vitor Silva/Botafogo

Num jogo em que teve quatro jogadores se machucando, o Botafogo perdeu pênalti com Savarino, mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 nesta quinta-feira (6), em Moça Bonita, e entrou no G-4 do Campeonato Carioca, ocupando a quarta colocação, com 12 pontos e um jogo a menos.

O jovem Kayke marcou o gol da vitória alvinegra já aos 45 minutos do segundo tempo, após contra-ataque puxado por Savarino. A parte ruim: as lesões de Artur e Bastos no primeiro tempo – Serafim também saiu machucado, e Vitinho terminou a partida sentindo dores na virilha.

O jogo

Num gramado alto e irregular, o Botafogo sofreu para conseguir jogar e ainda foi perdendo atletas. Logo aos seis minutos, Bastos – que fazia sua estreia na temporada – levou uma pancada no joelho e teve de ser substituído. Aos 17, foi a vez de Artur sentir uma fisgada na coxa, dando lugar a Rafael Lobato. A bruxa estava solta.

Futebolisticamente falando, o jogo também esteve longe de empolgar. O Botafogo, com seu time titular, atacou mais, mas pouco assustou. Igor Jesus, de cabeça, aos 11, jogou para fora. Aos 35, Savarino recebeu de Gregore e finalizou por cima, quando poderia dar em Matheus Martins. Nos acréscimos, após escanteio, Gregore desviou no primeiro pau e Serafim isolou.

O Botafogo voltou do intervalo sem Gregore e Igor Jesus, substituídos por opção do treinador. A equipe alvinegra continuou tomando a iniciativa. Aos oito, Vitinho cruzou da direita, Matheus Martins pegou de primeira, mas o chute foi nas mãos do goleiro. Logo depois, Vitinho fez outro cruzamento, o zagueiro Gabriel Pinheiro espanou e Cuiabano chutou, para boa defesa de Lucas Maticoli.

Era daqueles jogos para testar a paciência do torcedor alvinegro. Mais um se machucou: o zagueiro Serafim. Até que, aos 20 minutos, Yan derrubou Matheus Martins dentro da área, e o pênalti foi marcado. Savarino, que havia convertido contra o Fluminense, bateu e Lucas Maticolo pulou no cantinho direito e defendeu.

Kayke, um dos jovens do time alternativo que entrou no jogo, quase abriu o placar aos 28 minutos, numa bonita bicicleta. E depois disso o Botafogo custou a criar mais. Até que, aos 45 minutos, em contra-ataque, Savarino puxou pela esquerda e deu de três dedos para Kayke completar no meio da área e fazer 1 a 0. Ufa!

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Moça Bonita

Data-Hora: 6/2/2025 – 21h45

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Renda e público: R$ 74.930,00 / 2.041 pagantes / 2.241 presentes

Cartões amarelos: Fernandinho e Gabriel Pinheiro (NOV); Cuiabano e Serafim (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Kayke 45’/2ºT (0-1)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Yan, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon (Matheus Müller – Intervalo); Fernandinho, Igor Guilherme (Lucas Cruz 34’/2ºT) e João Lucas (Jorge Pedra 34’/2ºT); Xandinho, Victor Rangel (Philippe 13’/2ºT) e Andrey (Caio Hones 13’/2ºT) – Técnico: Carlos Vitor.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos (Serafim 6’/1ºT, depois Patrick de Paula 12’/2ºT), Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Newton – Intervalo), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Rafael Lobato 17’/1ºT), Igor Jesus (Kayke – Intervalo) e Matheus Martins – Técnico: Carlos Leiria.