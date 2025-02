Flamengo joga com autoridade, goleia a Portuguesa e assume a liderança do Carioca

Com gols de Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan, time rubro-negro faz 5 a 0 no Parque do Sabiá (MG)

Publicado em 05/02/2025 às 21:14

Alterado em 05/02/2025 às 22:36

Por Rômulo Paranhos - Vitória com autoridade! Em jogo válido pela oitava rodada do Carioca, o Flamengo teve mais uma boa exibição e goleou a Portuguesa por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan balançaram as redes para o Mengão que, com o resultado, assumiu provisoriamente a liderança do campeonato com 13 pontos.

Vale destacar que foi o primeiro jogo de Danilo como titular, e o primeiro gol de Juninho com o Manto Sagrado. Agora, o Mais Querido terá três clássicos na sequência da Taça Guanabara: Fluminense (08/02), Botafogo (12/02) e Vasco (15/02).

O jogo

Com uma equipe praticamente toda reserva, o Flamengo começou a partida tentando articular as jogadas no campo ofensivo, girando a bola próximo à área da Portuguesa. O adversário, por sua vez, apostava nos contra-ataques e chegou com perigo em duas oportunidades à meta de Matheus Cunha. Aos 16’, Luiz Araújo achou bom passe para Daniel Sales, que cruzou na pequena área para Juninho cabecear no cantinho, mas o goleiro se esticou todo e evitou o gol.

Com maior posse de bola, o time rubro-negro seguia pressionando a Portuguesa em seu campo de defesa. Apesar do domínio, o Flamengo encontrava dificuldade para penetrar na área da Lusa. Até que aos 36’, o Mengão inaugurou o marcador em Uberlândia. Luiz Araújo lançou na área, a zaga tentou cortar e a bola sobrou limpa para Arrascaeta, que soltou a bomba. Douglas Borges salvou com a ponta dos dedos, a bola bateu no travessão e Juninho, bem posicionado, cabeceou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol com o Manto Sagrado.

Na comemoração, os jogadores rubro-negros prestaram uma homenagem ao lateral Varela, pelo falecimento de sua mãe Carmem Oliveira. O Mais Querido ainda teve a chance de ampliar antes do término da primeira etapa. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto. O goleiro novamente fez ótima defesa, espalmando para escanteio. A equipe de Filipe Luís foi para o intervalo dominando as ações e com 1 a 0 no placar.

No segundo tempo, a Portuguesa se mandou mais para o ataque em busca do empate. Mas foi o Mengão que ampliou a vantagem aos 11’. Allan deu belo passe na área para Ayrton Lucas, que cabeceou no canto para boa defesa do goleiro. No rebote, Luiz Araújo só completou para o gol: 2 a 0.

Um minuto depois, o Rubro-Negro teve um pênalti ao seu favor. Daniel Sales foi derrubado na área por Elicley e o árbitro marcou a infração. Arrascaeta foi para cobrança, e de cavadinha, marcou o terceiro gol rubro-negro no jogo. Esse foi o 74º gol do uruguaio vestindo o Manto.

Mesmo com uma vantagem confortável, o Mengão não tirou o pé e chegou ao quarto gol aos 24’. Matheus Gonçalves fez bela jogada pela direita da área e tocou para Daniel Sales. A bola escapou do lateral e foi parar nós pés de Arrascaeta, que deu lindo passe por cobertura para Matheus tocar na saída do goleiro: 4 a 0.

Nos minutos finais, a equipe rubro-negra ficou tocando bola com tranquilidade. Até que aos 41’, Wallace Yan marcou o quinto gol do time da Gávea! Guilherme deu bom passe para o camisa 64, que entrou na área e tocou na saída do goleiro para dar números finais à goleada por 5 a 0. Com o resultado, o Mengão assumiu provisoriamente a liderança do Carioca.

Flamengo

Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Shola), Allan e Arrascaeta (Pablo Lúcio); Luiz Araújo (Wallace Yan), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Juninho (Guilherme Gomes).

Técnico: Filipe Luís.

Portuguesa

Douglas Borges; Lucas Mota, Victor Pereira, Thomás Kayck e Marcus Vinícius; Henrique Rocha, João Paulo (Joãozinho), Elicley (Alison Matheus) e Willian (Hugo Iglesias); Romarinho (Clayton) e Hélio Paraíba (Joazi).

Técnico: Douglas Ferreira.

Ficha técnica

Portuguesa 0x5 Flamengo – 8ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

Data e horário: 05/02/2025 às 19h

Arbitragem: Pierry Dias dos Santos, Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri

Cartões amarelos: Evertton Araújo (FLA), Elicley (POR), Henrique Rocha (POR) e Cleiton (FLA)

Gols: Juninho (36’1ºT), Luiz Araújo (11’2ºT), Arrascaeta (14’2ºT), Matheus Gonçalves (24’2ºT) e Wallace Yan (41’2ºT). (com Ascom/Flamengo)