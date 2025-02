Flamengo vence Botafogo e conquista o tricampeonato da Supercopa do Brasil

Com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, Mengão faz 3 a 1 com autoridade no estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Publicado em 02/02/2025 às 19:22

Alterado em 02/02/2025 às 19:55

Por Rômulo Paranhos - Tricampeão! No clássico carioca que decidiu a Supercopa Rei, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 neste domingo (2), no estádio Mangueirão, em Belém, e conquistou o terceiro título da competição (PA). Carrasco do time alvinegro, Bruno Henrique marcou dois gols, e Luiz Araújo completou o placar. O Mengão jogou com autoridade e se impôs diante do adversário durante os 90 minutos.

O jogo

O Flamengo começou a partida buscando o ataque. Logo aos dois minutos, criou a primeira chance. Wesley cruzou rasteiro com perigo, Michael tentou de carrinho, mas não alcançou a bola e teve um choque com a trave.

Aos nove minutos, o Mengão teve um pênalti a seu favor. Lucas Halter chegou de carrinho em Bruno Henrique e o árbitro assinalou a infração. O próprio camisa 27 foi para cobrança e bateu forte no canto esquerdo. John chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol: 1 a 0.

Por volta dos 15 minutos, a partida foi paralisada devido à forte chuva que caía em Belém. Após 1h12, o jogo foi retomado, e com o Flamengo no ataque. Quatro minutos depois, o Mengão ampliou novamente com Bruno Henrique, que marcou um golaço! Plata desviou de cabeça para Michael, que encontrou o camisa 27 na entrada da área. Ele acertou um lindo chute, sem chance para John: 2 a 0.

No decorrer do jogo, o Botafogo tentou sair mais para o ataque, mas a defesa rubro-negra estava segura e conseguia neutralizar as jogadas. Aos 35 minutos, Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda e entregou para Gerson, que bateu de canhota e John espalmou para escanteio. A primeira etapa terminou com amplo domínio rubro-negro.

No início do segundo tempo, o Rubro-Negro teve uma grande oportunidade de marcar o terceiro. Michael disparou em velocidade e tocou para Plata, que saiu cara a cara para boa defesa do goleiro. O Botafogo, por sua vez, mal conseguia sair trocando passes do campo de defesa para o ataque.

Aos 19 minutos, quase um golaço! Alex Sandro cruzou na medida para Michael, que emendou de primeira de três dedos. A bola passou perto do ângulo esquerdo de John. O time rubro-negro tinha o controle absoluto da partida. O goleiro Rossi não sujou a camisa!

Aos 37 minutos, o Mengão sacramentou a vitória com um golaço de Luiz Araújo! O camisa 7, que tinha acabado de entrar, pressionou Lucas Halter, que errou o domínio, invadiu a área e tocou por cima de John para marcar o terceiro.

O Botafogo descontou nos minutos finais. Arthur chutou forte para defesa de Rossi. No rebote, Patrick de Paula completou para o gol: 3 a 1. Nos acréscimos, Danilo entrou no lugar de Léo Pereira e fez sua estreia com o Manto Sagrado. O Mengão conseguiu administrar o resultado e saiu de campo com o tricampeonato da Supercopa!

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Gerson; Plata (Arrascaeta), Michael (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Juninho).

Técnico: Filipe Luís.

Botafogo

John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Patrick de Paula); Arthur (Kayke), Matheus Martins (Rafael Lobato) e Igor Jesus.

Técnico: Carlos Leiria.

Ficha técnica

Botafogo 1x3 Flamengo – Final da Supercopa Rei

Local: Estádio Parque do Sabiá, Belém (PA)

Data e horário: 02/02/2025 às 16h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC), Neuza Ines Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Igor Jesus (BOT), De La Cruz (FLA), Alexander Barboza (BOT)

Gols: Bruno Henrique (12’1ºT e 19’1ºT), Luiz Araújo (37’2ºT) e Patrick de Paula (41’2ºT). (com Ascom do Flamengo)