Austrália: Victória Barros vence 2ª e vai às oitavas no juvenil

Publicado em 21/01/2025 às 06:01

Alterado em 21/01/2025 às 11:26

Aos 14 anos, a tenista potiguar Victória Barros se tornou nesta segunda-feira (20) a primeira brasileira na história a se classificar às oitavas de final da chave de simples juvenil do Aberto da Austrália, em Melbourne. Número 41 no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), Victória cravou hoje o segundo triunfo em Grand Slams na carreira ao vencer de virada a sérvia Petra Konjikusic (54ª) por 2 sets a 1 (parciais 4/6, 6/3 e 6/4). A adversária da brasileiras nas oitavas será a japonesa Shino Tsujioka (82ª no ranking), de 18 anos, em data e horário ainda a serem definidos.

VI(C)TORIA COM SORRISO NO ROSTO! ????????????????????????



Confira o match point de Victoria Barros na segunda rodada do Australian Open, na categoria juvenil



???? @australianopen pic.twitter.com/eTRVh7ALS0 — CBT (@cbtenis) January 20, 2025

Victória foi a única brasileira a ganhar na estreia da chave de simples feminina. Ela surpreendeu a israelense Mika Buchnik, número 20 do mundo, com vitória contundente em sets diretos (6/3 e 6/2).

No início de 2023 a brasileira mudou-se para a França para treinar na academia de Mouratoglou, ex-técnico da multicampeã Swerena Williams. Ao longo daquele ano conquistou o ITF J30 em Limassol e o ITF60 de Lanarca – ambos no Chipre – e também o J100 sw Dubrovnik (Croácia). No ano seguinte, a potiguar foi uma das 51 tenistas selecionadas pela ITF para receber um bolsa de R$ 25mil (o equivalente a R$ 151 mil) para arcar financeiramente com os custos das competições. Outros grandes nomes do tênis já foram contemplados com a bolsa, como o ex-tenista Gustavo Kuerten, a tunisiana Ons Jabeur, e o norueguês Casper Rud. O brasileiro Gustavo Kuerten tabém pela ITF onde já treinaram estrelas como Couco Gauf, Holger Hune e Stefanos Tsitsipas.

Bia Haddad dá adeus a torneio de duplas

Na madrugada desta segunda (20), a brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund caíram nas oitavas de final para a dupla cabeça de chave 2, formada pela neozelandesa Erin Routliffe e a canadense Gabriela Dabrowski. Considerada uma das favoritas ao título, a parceria Routliffe e Dabrowski levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(5), 3/6 e 6/4.

Carol Meligeni fatura título em Buenos Aires

A paulista Carol Meligeni começou 2025 com pé direito, ao vencer sua primeira competição na temporada em quadra de saibro. Número 304 do mundo, Carol faturou o título do ITF W35 de Buenos Aires, ao derrotar na final a anfitriã Jazmim Ortezi (255ª) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). Este foi o oitavo título na carreira de Carol, que integrou a equipe brasileira classificada para o qualifier da Billie Jean King Cup, principal competição feminina entre nações, em abril deste ano. ( com Agência Brasil)