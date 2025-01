Na estreia em Grand Slams, João Fonseca bate russo Rublev na Austrália

Atual 112º no ranking, dominou número 9 do mundo com vitória contundente

Publicado em 14/01/2025 às 12:15

Alterado em 14/01/2025 às 17:45

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, iniciou sua carreira em Grand Slams de forma espetacular ao derrotar o russo Andrey Rublev, nono cabeça de chave, por 7-6(1), 6-3 e 7-6(5) na primeira rodada do Aberto da Austrália, nesta terça-feira (14).

A primeira partida de Fonseca na chave principal de um Slam era ansiosamente aguardada, e o jovem de 18 anos fez jus à expectativa com uma impressionante vitória em sets diretos diante de uma multidão em êxtase no final da noite na Margaret Court Arena.

Ele venceu o primeiro set com um dos muitos golpes de forehand que fez ao longo do jogo, e elevou ainda mais seu nível para vencer o segundo set.

Rublev se esforçou muito no terceiro set e chegou a ter uma quebra de saque de vantagem, mas Fonseca mostrou incrível equilíbrio e maturidade em momentos críticos para chegar a outro tiebreak.

Sem demonstrar nervosismo, ele encerrou a disputa na primeira oportunidade, acertando um forehand fora do alcance de seu adversário russo para fechar o jogo com seu 51º winner.

O russo, conhecido por se castigar na quadra, muitas vezes dolorosamente, pouco pôde fazer para conter o ímpeto do jovem adversário.

Os brasileiros na torcida adoraram, assim como o público neutro, vendo uma nova estrela do tênis masculino iluminar a noite.

Fonseca é apenas o segundo adolescente desde 1973 a derrotar um jogador top 10 da ATP em sua primeira partida da chave principal de um Grand Slam.

"Nada mal, eu simplesmente aproveitei cada momento jogando em uma quadra incrível, em um estádio enorme, pela primeira vez", disse Fonseca, que no ano passado ganhou o título do torneio ATP Next Gen, disputado por tenistas de até 20 anos.

Fonseca entrou em quadra em Melbourne após uma sequência de 13 vitórias -- incluindo os três jogos do qualifying na Austrália -- e cheio de confiança.

Praticamente não houve diferença entre os jogadores no primeiro set, com um único break point salvo por Fonseca em 3-4.

Mas o tiebreak foi de mão única, com o forehand do brasileiro deixando Rublev nas cordas.

Fonseca demonstrou firmeza no segundo set, quando usou a energia da multidão para se colocar ainda mais na frente de um adversário que chegou às quartas de final no ano passado.

Rublev, de 27 anos, não se deixou entregar e ofereceu forte resistência no terceiro set, talvez esperando aguentar firme e esperar por qualquer queda nos níveis de energia de Fonseca.

Mas o brasileiro respondeu a todas as perguntas de forma enfática, sem demonstrar o menor sinal de nervosismo, apesar de jogar no maior palco de sua carreira.

Rublev quebrou uma raquete de frustração no tiebreak do terceiro set, mas ofereceu um abraço caloroso e um sorriso ao parabenizar Fonseca na rede após a partida.

Fonseca, 112º colocado no ranking da ATP e subindo rápido, enfrentará na próxima rodada o italiano Lorenzo Sonego, 55º no ranking mundial, que venceu o veterano suíço Stan Wawrinka por 6-4, 5-7, 7-5 e 7-5.

Também nesta terça, Bia Haddad Maia, 15ª cabeça de chave do torneio feminino em Melbourne, se recuperou de um set de desvantagem no início do jogo para vencer a argentina Julia Riera, que veio do qualifying, por 4-6, 7-5 e 6-2.

Bia enfrentará na próxima fase a russa Erika Andreeva, de 20 anos e 86ª colocada no ranking, que superou a chinesa Saisai Zheng em dois sets. (com Reuters e Agência Brasil)