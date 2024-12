Adriano 'Imperador' se despede do futebol com jogo no Maracanã

Ex-atleta marcou 2 gols no duelo entre Flamengo e Amici d'Italia

Publicado em 16/12/2024 às 13:12

Alterado em 17/12/2024 às 11:32

Uma partida comemorativa no Maracanã, que uniu Brasil e Itália, marcou a despedida oficial do ex-atacante Adriano "Imperador", que brilhou no calcio com as camisas de Internazionale, Parma e Fiorentina.

O duelo entre Flamengo e a equipe dos Amici d'Italia, que foi acompanhado por quase 30 mil pessoas no histórico estádio carioca, terminou 4 a 3 para o Rubro-Negro, tendo o ex-artilheiro marcado um gol para cada time.

Além dos gols e das presenças de vários nomes marcantes do futebol brasileiro e internacional, como Marco Materazzi, Zico, Romário, Ronaldo "Fenômeno", Júlio César e Dida, o jogo teve vários momentos emocionantes, principalmente quando Almir, falecido pai do ex-atleta, apareceu no telão através da Inteligência Artificial (IA) para enviar um recado ao filho.



Aos 42 anos, a última partida oficial de Adriano aconteceu em 2016, quando ainda defendia o Miami United, dos Estados Unidos.



Revelado pelo Flamengo, o ex-centroavante se tornou ídolo na Inter de Milão, onde ganhou o apelido de "Imperador" e venceu diversos títulos. O brasileiro também jogo por Fiorentina, Parma, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.



Com a camisa da seleção brasileira, Adriano disputou a Copa do Mundo de 2006, mas é lembrado principalmente pelas conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. (com Ansa)