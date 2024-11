Botafogo joga para tentar manter vantagem na ponta do Brasileiro

Publicado em 09/11/2024 às 10:02

Alterado em 09/11/2024 às 10:02

O Botafogo recebe o Cuiabá, a partir das 16h30 (horário de Brasília) deste sábado (9) no estádio Nilton Santos, com a intenção de manter a vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foco na preparação! Elenco realiza treino no CT Lonier visando a partida de sábado, contra o Cuiabá! VAMOS FOGÃO! ???????????? #VamosBOTAFOGO



???? Vitor Silva/BFR pic.twitter.com/cBYPgOlsQe — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 7, 2024

Faltando seis rodadas para o final da competição, o Alvinegro ocupa a primeira posição da tabela com 67 pontos, (três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que bateu o Grêmio por 1 a 0 nesta rodada). Essa gordura foi alcançada na última rodada, na qual o time de General Severiano superou o Vasco por 3 a 0 e o Verdão tropeçou diante do Corinthians (com uma derrota por 2 a 0).

Apesar da vantagem considerável que alcançou na fase final da competição, o técnico português Artur Jorge afirma que ainda há um caminho a ser percorrido até uma possível conquista do Brasileiro: "Temos ainda seis jogos de Brasileiro, mais uma final de Libertadores para fazer. Temos que manter a mesma atitude comportamental, a ambição. Temos que lutar em cada um dos jogos. O que desejamos é continuar a ter este desempenho, a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho, uma equipe insaciável, incansável em busca de objetivos".

Do outro lado do gramado estará um Cuiabá que ocupa a vice-lanterna da classificação com apenas 28 pontos conquistados. Sem vencer nas três últimas rodadas da competição (dois empates e uma derrota), o Dourado sabe que, mesmo sendo muito difícil, somar três pontos é o resultado desejável fora de casa diante do líder.

Preparação encerrada para a rodada do @Brasileirao com treino no CT do Vasco!



Sábado é dia de Dourado! ????#Cuiaba #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/6YVydSgKaf — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 8, 2024

Apesar de uma situação tão complicada, o técnico Bernardo Franco afirmou, após o empate sem gols com o Bragantino, que seus jogadores continuam acreditando na fuga do rebaixamento para a Série B: "É um grupo consciente da realidade, que sabe aquilo que precisa melhorar. Cada um tem sua parcela [de responsabilidade], ninguém vai se esconder. Continuamos trabalhando, acreditando e provamos que lutaremos até o final".

Para medir forças com o líder do Brasileiro, o Cuiabá não poderá contar com o volante Fernando Sobral, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, nem com o atacante Gustavo Sauer, que pertence ao Botafogo. A boa notícia é o retorno do atacante Clayson, após cumprir suspensão. (com Agência Brasil)