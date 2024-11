Flamengo e Atlético-MG começam a decidir título da Copa do Brasil

Publicado em 03/11/2024 às 07:28

Alterado em 03/11/2024 às 11:07

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (3) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil.

Após uma temporada frustrante, na qual conquistou o Carioca, mas não passou das quartas de final da Copa Libertadores e ficou distante do título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro da Gávea tem a Copa do Brasil como a última oportunidade de garantir um título de maior expressão.

Agora sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo acumula bons resultados, superando o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil e com duas vitórias e uma derrota no Brasileiro. Porém, o Rubro-Negro terá desfalques importantes para a partida decisiva, o meio-campista uruguaio De la Cruz, que está com uma lesão coxa direita, e o volante Pulgar e o atacante Bruno Henrique, ambos suspensos. Quem é dúvida é o lateral Alex Sandro, que sentiu a coxa direita.

Em entrevista coletiva realizada na sede da CBF para promover a final, o goleiro Rossi afirmou que espera duas partidas muito complicadas para o Flamengo: "Serão dois jogos muito difíceis. É muito difícil chegar numa final e tanto eles [Atlético-MG] como nós conseguimos. Então será muito importante".

O Galo também chega ao primeiro jogo da decisão em um bom momento na temporada, alguns dias após confirmar a presença na decisão da Copa Libertadores, que será disputada contra o Botafogo no dia 30 de novembro no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina).

Diante do Flamengo pela Copa do Brasil, o Atlético viverá uma situação diferente da encontrada contra o River Plate (Argentina) na semifinal da Libertadores, pois terá a vantagem de decidir em casa. Porém, o diretor de futebol da equipe mineira, o ex-goleiro Victor Bagy, destacou a importância do confronto de ida, que será disputado no Maracanã: "Sabemos das dificuldades que enfrentaremos no Maracanã. Serão tão ou mais altas do que vivemos na Argentina. É aproveitar a confiança, mas virar a chave. Porque vimos que as vezes uma série se define no primeiro jogo, ou se encaminha bem, como foi contra o River. [Temos que ter] todo cuidado, atenção e respeito, pois é um jogo que vale muito para nós".

Para esta partida o Galo tem duas boas notícias, os retornos dos meias Zaracho e Bernard, que se recuperaram de problemas físicos. (com Agência Brasil)