Atlético-MG segura empate com o River e está na final da Libertadores

...

Publicado em 29/10/2024 às 23:52

Alterado em 30/10/2024 às 09:08

O Atlético-MG é o primeiro finalista da edição 2024 da Copa Libertadores da América. A vaga na decisão veio após o Galo segurar um empate sem gols com o River Plate (Argentina), na noite desta terça-feira (29) em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

???????????????? FIM DE JOGOOOOOO: ESTAMOS NA DECISÃO DA LIBERTADOREEEEEEEEEEEEEESSSSSS!



GALO FAZ PARTIDA COLETIVA DE ABSOLUTA ENTREGA, É PERFEITO DEFENSIVAMENTE, MANTÉM A VANTAGEM DO JOGO DE IDA E LUTARÁ, AO LADO DA MASSA, PELA CONQUISTA DA #GLORIAETERNA!#OGaloNuncaLutaSozinho… pic.twitter.com/5pv2yHi3k5 — Atlético (@Atletico) October 30, 2024

A equipe mineira chegou à sua segunda final de Copa Libertadores graças à vantagem construída na partida de ida das semifinais, na qual derrotou o River por 3 a 0 em Belo Horizonte. Agora o Atlético-MG aguarda o confronto entre Botafogo e Peñarol (Uruguai), na próxima quarta-feira (30), para conhecer o seu adversário na decisão. O Alvinegro venceu o confronto de ida por 5 a 0.

O torcedor do River Plate fez uma grande festa no Monumental de Núñez para tentar apoiar a sua equipe, que precisava ao menos marcar três gols para conseguir decidir a classificação na cobrança de pênaltis. Porém, a equipe comandada pelo técnico argentino Gabriel Milito mostrou coragem e maturidade para lidar com a pressão criada pelo adversário. O grande destaque foi o goleiro Everson, que realizou defesas difíceis, em especial na etapa final.

???????????? Clube @Atletico Mineiro, o primeiro finalista da CONMEBOL #Libertadores 2024!



???? Vai à segunda Final de sua história, em busca de uma nova #GloriaEterna! pic.twitter.com/ixHlGhA692 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 30, 2024

A decisão da Copa Libertadores será disputada no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñez. (com Agência Brasil)