Flamengo empata com Peñarol no Uruguai e encerra participação na Libertadores

Time rubro-negro domina a ações o jogo inteiro, mas não consegue balançar as redes em Montevidéu

Publicado em 26/09/2024 às 21:12

Alterado em 27/09/2024 às 11:08

Por Rômulo Paranhos - Na partida de volta das quartas de final da Libertadores, o Flamengo empatou com o Peñarol, por 0 a 0, no Uruguai, e encerra a participação na competição continental. Agora, o Rubro-Negro foca suas atenções no Brasileirão e na Copa do Brasil.

O jogo

Precisando vencer por dois gols de vantagem, o Flamengo começou a partida indo para cima do Peñarol. Logo no primeiro minuto, Alex Sandro tocou para Gerson, que cruzou na área. Plata cabeceou no canto e o goleiro fez a defesa.

O time rubro-negro tinha o domínio da posse de bola, enquanto os uruguaios abaixavam as linhas e tentavam explorar os contra-ataques. Aos 22’, Arrascaeta lançou para Bruno Henrique nas costas da defesa. Ele ajeitou para Gerson bater de primeira, mas Aguerre fez a defesa. O auxiliar já tinha marcado o impedimento.

Com domínio da posse de bola, o Mais Querido criou as principais chances de gol, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa, que terminou 0 a 0. O Fla precisa de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis.

No início da segunda etapa, o Flamengo seguiu pressionando e mantendo a posse de bola no ataque. Aos 9’, De La Cruz cruzou na área e Alex Sandro pegou de primeira, mas a bola foi por cima da meta.

O Rubro-Negro seguiu no ataque pressionando, mas o gol não saía. Aos 16’, Gerson tocou para Arrascaeta, que deixou para Alex Sandro. Ele cruzou na área e Bruno Henrique cabeceou rente à trave.

Buscando o gol a todo custo, o Flamengo rondava a área do Peñarol, mas não conseguia finalizar para o gol. Aos 44’, Matheus Gonçalves fez jogada pela direita, cortou para o meio e cruzou na área. Gabi tentou desviar, mas o goleiro fechou o ângulo. Fim de jogo em Montevidéu com empate.

Com o resultado, o Flamengo encerra a participação na Libertadores e foca nas disputas do Brasileirão e Copa do Brasil.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (29) para enfrentar o Athletico-PR, às 20h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Ortiz (Matheus Gonçalves), De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Plata (Gabi) e Bruno Henrique.

Técnico: Tite.

Peñarol

Aguerre; Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Oliveira; Damián García, Darías, Cabrera, Leo Fernández e Jaime Báez; Maxi Silvera.

Técnico: Diego Aguirre.

Ficha técnica

Peñarol 0x0 Flamengo – Jogo de volta das Quartas de Final da Libertadores

Local: Estádio Campeón del Siglo – Montevidéu

Data e horário: 26/09/2024 às 19h

Arbitragem: Facundo Tello (ARG), Juan Bellatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Cartões amarelos: Plata (FLA) e Léo Ortiz (FLA).

(com Ascom do Flamengo)