Flamengo empata com Palmeiras no Maracanã, e Botafogo segue líder do Brasileirão ao fim da 22ª rodada

Publicado em 11/08/2024 às 17:59

Alterado em 11/08/2024 às 18:40

O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras na tarde deste domingo (11), no Maracanã, e o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da 22ª rodada.

O Glorioso, que foi derrotado pelo Juventude pela manhã por 3 a 2 fora de casa, tem 43 pontos, enquanto o Flamengo foi a 41. O Fortaleza, que venceu o Criciúma no sábado, é o vice-líder com 42. O Palmeiras é o quarto, com 38.

Vale ressaltar que Flamengo e Fortaleza têm um jogo a menos – ambos contra o Internacional no Beira-Rio. Na próxima rodada, domingo que vem (18/8), o Glorioso encara justamente o time rubro-negro, no Estádio Nilton Santos.

Botafogo sofre com arbitragem, de novo

Um primeiro tempo marcado por atuação ruim do Botafogo e polêmicas de arbitragem. O time alvinegro sofreu um gol do Juventude com o braço na manhã neste domingo (11/8), no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Brasileirão-2024, teve um pênalti a seu favor não marcado e um lance de expulsão de adversário aliviado pelo árbitro.

O gol foi logo no início. Allan corta em cima da linha após cabeçada e Danilo Boza, com o braço, empurra para a rede. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza validou o lance, assim como o VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira.

Pouco depois, aos 10 minutos, Carlos Alberto se posiciona na área e recebe empurrão com os dois braços nas costas. O juiz não marca nem é chamado pelo VAR para revisar.

Já no fim da primeira etapa, um carrinho forte de Erick Farias, no joelho de Matheus Martins, rendeu apenas cartão amarelo. Era lance de expulsão.

No segundo tempo, mais um pênalti reclamado pelo Botafogo, quando Danilo Boza escorregou na área e colocou o braço sobre a bola.

Veja as imagens abaixo:

2º PENALTI ABSURDO NAO MARCADO NA PARTIDA!



Como não falar da arbitragem se é TOTALMENTE protagonista?



É desanimador. pic.twitter.com/T2fJawMUxh — Fogão do Meu Coração (@fdmcoficial) August 11, 2024

O VAR não chamar para isso aqui e ficar por isso mesmo é uma ABERRAÇÃO.



Aqui tem tudo: imprudência, impacto... Pode escolher.



O critério é não ter critério. Faz mal à saúde vivenciar o futebol brasileiro.pic.twitter.com/eZvNlYjcGZ — Museu do Fogão ???? (@MuseuBFR) August 11, 2024

O jogador do Juventude EMPURRA com as duas mãos o Carlos Alberto.



Detalhe é que ate agora o Premiere ainda não passou o replay, rs pic.twitter.com/AuJJhUsjRi — Fogão do Meu Coração (@fdmcoficial) August 11, 2024

Como o árbitro não expulsa nem é chamado no VAR nesse lance em Juventude x Botafogo?



Mais um erro contra o Botafogo! pic.twitter.com/NLxcBP6af1 — FogãoNET ?? (@fogaonet) August 11, 2024

Isso não é pênalti no Carlos Alberto em Juventude x Botafogo?!



Contra o Botafogo, marcaram do Lucas Halter no Pitta no jogo com o Cuiabá… pic.twitter.com/2YRwvzQ9NE — FogãoNET ?? (@fogaonet) August 11, 2024