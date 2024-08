Flamengo sai na frente, mas acaba levando empate do Palmeiras no Maracanã

Arrascaeta marcou o gol rubro-negro na igualdade por 1 a 1, pela 22ª rodada do Brasileirão

Rômulo Paranhos - Em mais um duelo entre rubro-negros e alviverdes, desta vez pela 22ª rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1, neste domingo (11) de Dia dos Pais, no Maracanã. Arrascaeta marcou o gol rubro-negro na partida. Com o resultado, o Mais Querido somou 41 pontos e está na terceira colocação no campeonato.

O jogo

A partida começou a todo vapor, com uma chance para cada lado com menos de dois minutos de bola rolando. A oportunidade criada pelo Flamengo foi com Cebolinha, que fez boa jogada pela esquerda, tentou o passe no meio e, sem querer, acabou tabelando com Richard Ríos. O atacante ficou com a bola e bateu firme para defesa de Weverton, que colocou para escanteio.

Com 10 minutos, o time rubro-negro teve uma baixa importante. Cebolinha caiu no gramado e pediu substituição. Luiz Araújo entrou em seu lugar. Aos 16, outra boa chegada do Fla. Gerson cruzou pela esquerda, Pedro conseguiu se antecipar e cabeceou forte. Weverton resvalou na bola, que bateu na trave antes de sair para escanteio.

O Mais Querido seguia buscando o ataque. Aos 24’, Luiz Araújo deu um belo lançamento para Arrascaeta, o uruguaio ganhou da marcação, entrou na área e bateu para o gol. Weverton, mais uma vez, salvou o Palmeiras. O Alviverde chegou a marcar um gol, mas após checagem do VAR, o árbitro marcou o impedimento do zagueiro Gustavo Gómez.

Na reta final da primeira etapa, o jogo ficou mais truncado, com paralisações para faltas. As duas equipes tiveram chances para abrir o placar, mas foram para o intervalo sem alterar o marcador.

O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e criou chances para sair na frente logo no início. O jogo ficou muito brigado, com disputa intensa pela posse de bola. Aos 19’, De La Cruz lançou linda bola para Luiz Araújo aberto na direita, o camisa 7 cortou para o meio e arriscou o chute. Weverton fez a defesa em dois tempos.

Até que aos 22’, o Mengão finalmente conseguiu abrir o marcador no Maraca! De La Cruz abriu para Gerson, que cruzou rasteiro para Arrascaeta. O uruguaio bateu para o gol, a bola ainda desviou antes de entrar: 1 a 0.

O Palmeiras deixou tudo igual aos 40’ com gol de Luighi, que aproveitou o rebote de Rossi e completou para as redes: 1 a 1. Precisando vencer para retomar a liderança, o Flamengo foi pra cima na reta final. Nos acréscimos, Arrascaeta arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave. Fim de jogo empatado no Maracanã

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick (Allan), De La Cruz (Léo Ortiz) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Palmeiras

Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos, Lázaro (Luighi), Maurício (Raphael Veiga) e Wanderlan; Flaco López (Rony).

Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

Flamengo 1x1 Palmeiras – 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Público e renda: 55.051 / R$4.576.502,50

Data e horário: 11/08/2024 às 16h

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO), Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL), Erick Pulgar (FLA), Murilo (PAL), Gustavo Gómez (PAL)

Cartão vermelho: Murilo (PAL)

Gols: Arrascaeta (22’2ºT) e Luighi (40’2ºT). (com Ascom do Flamengo)