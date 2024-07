André e George sobram na estreia do vôlei de praia em Paris 2024

...

Publicado em 27/07/2024 às 16:58

Alterado em 27/07/2024 às 19:04

A dupla brasileira de vôlei de praia derrotou, em menos de uma hora de jogo, os marroquinos Mohamed Abicha e Zouheir Elgraoui, por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/10) na estreia em Paris, neste sábado (27), no Estádio Torre Eiffel, a poucos metros do principal ponto turística da capital francesa. Os brasileiros são cabeças do Grupo D, que tem ainda duplas dos Estados Unidos (Partain/Benesh) e de Cuba (Diaz/Alayo).

GEORGE E ANDRÉ PASSEIAM! ????????????



Não deu pra Abicha e Elgraoui, de Marrocos! André e George deram um show e fecham o jogo em 2-0! ?????????



Parabéns, rapaziada! ????????#VôleiDePraia #TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2024

O próximo duelo da fase de grupos será contra os cubanos, na próxima terça-feira (30), às 7h (horário de Brasília). Será o reencontro das equipes após a final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) no ano passado, quando André e George foram campeões com vitória por 2 sets a 1 sobre os rivais.

O torneio de vôlei de praia em Paris 2024 reúne 24 duplas divididas em seis grupos de quatro equipes. Além de André e George, o Brasil conta também com a dupla Evandro e Arthur, que disputa do Grupo E, cuja estreia será às 8h deste domingo (28) contra os austríacos Hörl e Horst . A chave E inclui ainda as duplas Perusic/Schweiner (República Tcheca) e Schachter/Dearing (Canadá).

Os dois primeiros colocados em cada chave avançararão às oitavas de final, juntamente com dois melhores terceiros colocados. Também haverá respecagem dos outros quatro terceiros colocados que disputarão as duas vagas restantes. A fase mata-mata começará em 4 de agosto.

Estreias do Brasil no domingo (28)

Masculino

8h - Evandro e Arthur x Hörl e Horst (Áustria) - Grupo E

Feminino

6h - Carol e Bárbara x Akiko e Ishii (Japão) - Grupo E

11h - Ana Patrícia e Duda x Marwa/D. Elghobashy (Egito) - Grupo A

(com Agência Brasil)