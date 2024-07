Brasil é superado pela Itália na estreia do vôlei masculino em Paris

Seleção oscila em momentos decisivos diante da campeã mundial

Publicado em 27/07/2024 às 11:35

Alterado em 27/07/2024 às 12:07

A seleção brasileira masculina de vôlei tropeçou diante da campeã mundial Itália na estreia da fase de grupos da Olimpíada de Paris na manha deste sábado (27), na Arena Paris Sul. O Brasil chegou a ter vantagem nos dois primeiros sets, mas oscilou em momentos decisivos, principalmente com erros no saque e bloqueio, e acabou superado por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/27, 25/18 e 21/25), na partida do Grupo B.

Foi o primeiro revés dos brasileiros na estreia dos Jogos desde a edição da Olimpíada de Atlanta (1996). A seleção, comandada pelo técnico Bernardinho volta à quadra na quarta-feira (31), contra a campeã europeia Polônia, às 4h (horário de Brasília).

A seleção masculina ???????? foi superada pela Itália ????????, por 3 sets a 1 (23/25, 25/27, 25/18, 21/25), na estreia dos Jogos Olímpicos.



Darlan foi o maior pontuador do jogo, com 25 acertos.



???? Alexandre Loureiro/COB#vôlei #VôleiEmParis2024 #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/VvG8z3inLw — Vôlei Brasil (@volei) July 27, 2024

“Não é a melhor maneira, mas tem um caminho longo. Sabemos que o mais importante agora é o próximo passo, que é o jogo com a Polônia. Um pouco de frustração de saber a possibilidade de vencer os dois primeiros sets. Mas não temos tempo para lamentar", disse Lucarelli, ponteiro da seleção, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), após o jogo.

Apesar da derrota, o maior pontuador da partida foi o oposto brasileiro Darlan, com 25 pontos. Do lado italiano, quem mais marcou foi Yuri Romano, que anotou 20 pontos. O Brasil está em Paris com Bruninho, Cachopa, Adriano, Lucarelli, Lukas Bergmann, Alan, Darlan, Flávio, Isac, Lucão, Thales, Honorat, e Leal - este último lesionou a panturrilha e não entrou em quadra neste sábado (27).

O torneio em Paris 2024 reúne 12 equipes, divididas em três grupos com quatro seleções. As duas duas melhores em cada chave avançam às quartas de final, assim como as duas equipes melhores terceiras colocadas.

"O jogo é daqui quatro dias, precisamos focar em adaptar o horário. Sabemos de coisas que precisamos adaptar e ajustar. Todo jogo tem pressão. Olimpíada sempre tem do primeiro até o final. Time que quer ganhar tem que saber que terá isso. Quem vem sem pressão é porque não tem expectativa. Nós mesmos acreditamos no nosso potencial. A pressão positiva vem de nós", concluiu Lucarelli.



O Brasil busca o tetracampeonato olímpico em Paris. O país foi campeão nas edições de Barcelona (1992), Atenas (2004) e na Rio 2016. Nos Jogos de Pequim (2008), a seleção chegou à final, mas foi superada pelos Estados Unidos, e amealhou a primeira prata. A segunda viria quatro anos depois, quando sofreu revés da Rússia na decisão do ouro. Na última edição dos Jogos (Tóquio 2020), o Brasil terminou na quarta posição, após perder a disputa do bronze para a Argentina.

Próximos jogos do Brasil

Quarta-feira (31)

4h – Brasil x Polônia

Sexta-feira (2 de agosto)

8h – Brasil x Egito

(com Agência Brasil)