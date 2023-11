Fluminense quebra escrita de nove anos ao voltar a vencer o Santos na Vila Belmiro

O triunfo por 3 a 0 do Fluminense nesta quarta-feira, sobre o Santos, na Vila Belmiro, quebrou uma escrita de mais de nove anos do Tricolor. Essa era o tempo que o Tricolor não sabia o que era vencer o adversário atuando no estádio.

A última vez havia sido em 2014, com gol do volante Edson. De lá para cá, foram oito jogos, com cinco vitórias do Peixe e três empates. Nesta quarta, o Time de Guerreiros não tomou conhecimento do clube paulista mesmo fora de casa.

Martinelli, Jhon Arias e Germán Cano marcaram para o Fluminense, que chegou aos 56 pontos e segue na 7ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

'Entramos como um time que irá batalhar pelo Mundial', diz Martinelli

Em entrevista após o jogo, o volante disse que a equipe está aguerrida e irá lutar para conquistar um bom resultado no Mundial de Clubes em dezembro: "A gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Fizemos um grande jogo. Às vezes cedemos algumas chances ao adversário, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui contra o Santos – disse, prosseguindo: "Mas a gente entrou com o empenho de ser um time vencedor, um time que vai batalhar no Mundial. Então acho que foi um grande jogo e a gente tá de parabéns – finalizou o "Moleque de Xerém", que é o atleta da base do Flu que mais disputou jogos de Libertadores.