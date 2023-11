Rodada quase santa

Tarde e noite em que todo mundo ficou grudado na TV.

Primeiro foi o jogo do Botafogo, que até jogou bem, só que foi vítima daquela antiga máxima do futebol: quem não faz, leva.

Para o torcedor do Botafogo ficou a certeza de que o seu clube é marcado para a tragédia.

À noite, o jogo do Flamengo na TV e o do Palmeiras na telinha menor.

O curioso é que aos doze minutos Flamengo e Palmeiras tomaram bola na trave. No caso do Flamengo foi um lance isolado, pois a superioridade rubro-negra sobre o América Mineiro foi absurda.

O mesmo não aconteceu com o Palmeiras, dominado pelo Fortaleza, desequilibrado emocionalmente, com seu principal zagueiro expulso. O resultado do jogo pode ser explicado pela quantidade de gols perdidos pelo Fortaleza. Empate que caiu do céu para o Palmeiras.

Claro que temos que ficar de olho no Galo, nosso próximo adversário, que vem fazendo um belo segundo turno.

Por favor, que ninguém entenda a minha colocação como fruto de uma paixão. Com todo respeito a todos os que estão no páreo neste campeonato, este Flamengo normal, com um treinador normal, é infinitamente melhor do que uma hipotética seleção entre todos que brigam pelo título.

Estas três últimas rodadas prometem. Pulgar tomou um cartão bobo e fará falta no jogo contra o Atlético, mas como o embalo rubro-negro é flagrante, dá para confiar.

Estamos chegando lá!!!

Haja coração!!!