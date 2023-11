Flamengo vence o América MG e assume a vice-liderança do campeonato, à frente do Botafogo

Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 neste domingo (26), no estádio Parque do Sábia. Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro, de letra, marcaram os gols do triunfo fora de casa. Com 63 pontos, o Mengão assumiu a segunda colocação do campeonato com a mesma pontuação do líder Palmeiras.



O jogo

Com apoio da Nação, que lotou o Parque do Sabiá, o Flamengo iniciou a partida sufocando o América em seu campo de defesa para tentar logo o primeiro gol. Aos seis minutos, Cebolinha pegou a sobra na entrada da área e bateu colocado buscando o ângulo. A bola passou perto do travessão.

O América-MG, por sua vez, quando descia ao ataque levava perigo ao gol rubro-negro. Aos 25’, Cebolinha recebeu na linha de fundo, deu um chapéu em Daniel Borges e bateu para o gol, mas a defesa faz o bloqueio.

Até que aos 28’, o Mengão abriu o placar em Uberlândia. Ayrton Lucas cruzou na medida para Cebolinha, livre na área, cabecear no cantinho para balançar as redes: 1 a 0. Com maior volume de jogo, o Rubro-Negro foi para o intervalo com a vantagem.

Com menos de um minuto da segunda etapa, o Flamengo foi para o ataque e quase ampliou. Arrascaeta pegou a sobra na entrada da área e soltou a bomba para boa defesa do goleiro.

Mas o segundo gol veio logo em seguida para delírio da Nação! Em grande jogada de Arrascaeta, o uruguaio tocou para Bruno Henrique dar uma assistência na medida para Pedro bater na saída do goleiro e ampliar a vantagem: 2 a 0.

Por volta dos 20’, o técnico Tite promoveu três alterações na equipe rubro-negra. Saíram Ayrton Lucas, Arrascaeta e Bruno Henrique para as entradas de Filipe Luís, Everton Ribeiro e Thiago Maia, respectivamente.

Aos 26’, Everton Ribeiro fez grande jogada na linha de fundo e rolou para Pedro finalizar. Jori fez grande defesa. O time rubro-negro chegou com perigo novamente aos 35’. Pedro bateu de fora da área e Jori conseguiu fazer a defesa.

De pé em pé, o Mengão ampliou o marcador com um lindo gol! Cebolinha, pela esquerda, cruzou rasteiro para Everton Ribeiro finalizar de letra para as redes: 3 a 0.

Nos minutos finais, o Fla administrou o resultado e saiu de campo com uma importante vitória que lhe deu a segunda colocação no Brasileiro. Com 63 pontos, a equipe de Tite está com a mesma pontuação do líder Palmeiras, perdendo apenas no saldo de gol. (com Ascom/Flamengo)