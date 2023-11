Botafogo permite empate no fim contra o Santos e completa 8º jogo seguido sem vencer

A história se repete… Mais uma vez, o Botafogo deixou escapar a vitória no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Santos neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso perdeu a chance de poder voltar à liderança e agora tem 62 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que visita o Fortaleza logo mais no Castelão e tem saldo de gols melhor.

O Botafogo ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem 60 pontos e encara ainda neste domingo o América-MG em Uberlândia.

O jogo

Empurrado pelo torcedor, que compareceu em ótimo número ao Estádio Nilton Santos, o Botafogo conseguiu se impor e saiu na frente logo aos 10 minutos. Eduardo cobrou falta da esquerda e Danilo Barbosa, uma das novidades na escalação, subiu bonito e testou com força para abrir o placar e fazer 1 a 0.

O Glorioso continuou bem na partida, e Júnior Santos quase fez o segundo aos 20, em chute desviado que saiu com muito perigo. Depois disso, o Botafogo se defendeu um pouco mais, apostando nos contra-ataques para tentar ampliar sua vantagem.

O Santos só foi assustar aos 37 minutos, em chute de Jean Lucas que Lucas Perri espalmou para o lado. No fim, perto dos acréscimos, o Botafogo foi quem chegou perto de marcar, com Gabriel Pires cobrando falta com muita força e parando na defesa de João Paulo.

No segundo tempo, o Santos tentou colocar um pouco mais de pressão, mas o Botafogo continuou se defendendo bem. E quase ampliou. Aos 14 minutos, Eduardo dominou na área e finalizou, mas João Paulo chegou abafando. No rebote, Júnior Santos cabeceou e Messias tirou em cima da linha. Quase!

A partida parecia sob controle, mas aos 44 minutos o Santos conseguiu empatar. Soteldo foi à linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou, Messias ganhou de Bastos e cabeceou no cantinho de Lucas Perri, que pareceu estar mal posicionado e não conseguiu defender. Inacreditável como esse time não consegue sustentar a vantagem…