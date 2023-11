Em ritmo de treino, Fluzão joga para o gasto para vencer o Coxa com dois golaços: 2 a 1

PV Vasconcellos - Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Coritiba na noite deste sábado, no Maracanã. Mesmo com desfalques e em ritmo de treino, o Tricolor não precisou se esforçar muito para derrotar o adversário por 2 a 1 com dois golaços de Germán Cano, na primeira etapa, e John Kennedy, na segunda. Com o resultado, subiu para a 7° posição, ultrapassando o Athletico-PR na tabela do Brasileirão.

A partida começou, como era de se esperar, com domínio total do Fluminense. Logo aos 2′, Cano quase marcou em jogada parecida com a do gol anotado na final da Libertadores, contra o Boca. Dessa vez, porém, o argentino pegou mal na bola e bateu torto. Como só a vitória interessava, o adversário também tentava sair para o jogo e não ficava atrás. Aos 15′, em bate rebate dentro da área, Fábio fez grande defesa e evitou o gol.

Corajoso, o time visitante seguia mordendo na marcação e levando perigo nas jogadas em velocidade. Em dado momento, chegou a ser melhor do que o Tricolor, que parecia disperso no jogo. Mas quem tem um artilheiro como Cano nunca está descoberto. No final do primeiro tempo, o camisa 14 acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo do goleiro Luan Polli, para levar a vantagem de 1 a 0 para o vestiário.

Na segunda etapa, com 3′, a trave impediu o Time de Guerreiros de ampliar. Em bela jogada de John Kennedy pelo lado esquerdo, o jovem bateu cruzado e a bola explodiu no poste. Minutos depois, após cruzamento de Marcelo, Arias cabeceou e a trave, novamente, atrapalhou os planos do Flu. Mas água mole em pedra dura… Arias achou o “Menino Rei” na entrada da área e o camisa 9 encheu o pé pra acertar na gaveta, um golaço! 2 a 0 para o Fluzão.

Daí em diante foi um passeio tricolor. Imprimindo um volume grande, o Flu criou chances em profusão, mas parou no goleiro e na má pontaria. No fim, o Coxa ainda diminuiu, mas nada que prejudicasse o resultado. Com mais três pontos, o Tricolor chega a 53 e sobe para a 7° colocação, deixando o Athletico-PR para trás e ficando a 4 pontos do Atlético-MG, que abre o G6.