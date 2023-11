Em áudio, Ricardo Teixeira detona atual presidente da CBF; ouça

A notícia saiu no portal Metrópoles.

Em áudio enviado a um grupo de amigos, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira detonou o atual chefe da entidade, Ednaldo Rodrigues, classificado por ele como “um nada”.

A mensagem foi enviada no grupo após o Brasil perder por três a zero para a Argentina na Copa do Mundo sub-17, nesta sexta-feira (24). A competição é realizada na Indonésia.

“Tem uma palavra que define tudo sobre o Ednaldo: ‘nada’. Não ganhou nada. Não ganhou nenhum campeonato com nenhuma seleção em nenhuma categoria. E hoje [sexta-feira, 24/11] nós vemos essa derrota do sub-17 por três a zero para Argentina.

O nome do que ele faz é ‘nada’. Tudo o que ele está fazendo é necessariamente nada. A seleção pentacampeã tem uma Eliminatória [para a Copa do Mundo] que está sendo um nada. Três derrotas seguidas. Nunca aconteceu isso antes. Derrota no Brasil, derrota para a Colômbia. Quatro jogos e um empate. O que é isso? Nada.”