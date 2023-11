Irreconhecível em campo, Botafogo empata com Fortaleza e desperdiça chance de voltar à liderança do Brasileiro

Na estreia do técnico Tiago Nunes, o Botafogo não jogou bem e ficou no empate em 2 a 2 com o Fortaleza nesta quinta-feira (23), na Arena Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada. Com o resultado, o Glorioso completou a sétima partida seguida sem vencer e desperdiçou a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro.

Com os mesmos 34 jogos do líder Palmeiras, que tem 62 pontos, o Botafogo segue na segunda colocação, agora com 61, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que tem 59 e visita o Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã, no último dos jogos que haviam sido adiados.

O jogo

O Botafogo até começou o jogo bem e chegou a assustar em cobrança de falta de Eduardo logo aos quatro minutos. Porém, mostrou com Tiago Nunes os mesmos problemas que vinha apresentando antes, com marcação frouxa, pouca criatividade, falhas no sistema defensivo e até uma certa falta de combatividade.

Assim, o Fortaleza se aproveitou e abriu o placar: aos sete minutos, Marlon Freitas e Júnior Santos não se entenderam na marcação, Calebe cruzou rasteiro da esquerda e Yago Pikachu completou no segundo para fazer 1 a 0.

Aí a sorte sorriu para o Botafogo. Aos 20 minutos, Victor Sá cruzou, Tiquinho Soares cabeceou para o meio e Brítez, sozinho, acabou marcando contra, de peixinho, empatando o jogo em 1 a 1. Dez minutos depois, o Glorioso teve falta de sorte: Eduardo cobrou falta, Adryelson desviou, a bola bateu na trave, voltou no zagueiro e mansamente foi de encontro ao goleiro.

Apesar de quase ter conseguido a virada, o Botafogo seguiu mal no jogo. Aos 31 minutos, Lucas Perri fez uma defesa espetacular, em cabeçada de Lucero, que tinha condição legal, apesar do impedimento marcado. Depois, aos 41, o Fortaleza se recolocou em vantagem: Calebe cruzou da esquerda, Guilherme se adiantou a Di Placido e finalizou livre para fazer 2 a 1.

O Botafogo voltou do intervalo sem mudanças, mas o técnico Tiago Nunes fez alterações pouco depois, com Diego Costa, Gabriel Pires e Luis Henrique, mas a equipe alvinegra continuou muito mal, demorando a conseguir finalizar ao gol defendido por João Ricardo.

Foi na bola parada que o Botafogo reagiu. Aos 33 minutos, Tchê Tchê cobrou escanteio da direita e Danilo Barbosa, que tinha acabado de entrar, cabeceou bonito, empatando o jogo em 2 a 2. O gol deu uma animada no Glorioso, que foi para tentar a virada, mas acabou não tendo forças, precisando também se preocupar com a pressão imposta pelo time da casa nos minutos finais.