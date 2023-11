Vasco empata com o Cruzeiro no Mineirão

O Vasco da Gama visitou o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (22), no estádio do Mineirão, e empatou por 2 a 2 com a equipe da casa em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Puma Rodríguez e Gabriel Pec, um em cada etapa da partida.

Na próxima rodada, o Gigante da Colina tem mais um compromisso como visitante. Desta vez, diante do Athletico Paranaense, na Ligga Arena, em Curitiba, às 19h30, pela 35ª rodada.

O jogo

Em jogo que começou bastante agitado em Belo Horizonte, o Vasco marcou aos 10 minutos com Vegetti após cabeceio de Maicon para o meio da área. O gol do camisa 99, no entanto, foi anulado por impedimento. Pouco depois, aos 14 minutos, Puma Rodríguez deixou o Vasco na frente após um belo chute, marcando um golaço de perna direita para abrir o marcador. 1 a 0 Vasco. O Cruzeiro virou o placar com gols já no final do primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem.

Na etapa final, o Gigante da Colina lutou durante todo o tempo em busca de seu gol. Vegetti cabeceou aos 14 minutos e Rafael Cabral defendeu. Na sequência, aos 16 minutos, o atacante teve seu segundo gol impedido na partida.

O gol do Vasco saiu aos 31 minutos, dos pés de Gabriel Pec. Payet cobrou escanteio para a área e Sebastían Ferreira cabeceou para o meio, quando o camisa 11 chegou para finalizar de primeira. 2 a 2.

No fim, aos 43, Vegetti teve seu terceiro gol da partida anulado por impedimento. Neste lance, o VAR entrou em cena e invalidou a jogada.

ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Léo), Medel, Lucas Piton; Zé Gabriel (Sebastián Ferreira), Praxedes (Marlon Gomes), Paulinho (Jair); Gabriel Pec, Vegetti e Rossi (Payet).

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán, Marlon (Kaiki); Ian Luccas (Fernando Henrique), Machado (Rafael Elias), Mateus Vital (Wesley); Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Japa).

Cartão amarelo: Arthur Gomes (CRU)

Cartão vermelho: Rossi