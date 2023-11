Com golaço de Payet, Vasco vence o lanterna América-MG em São Januário e se distancia do Z-4

Fácil? Nunca quando se trata de Vasco da Gama. O Cruzmaltino recebeu o lanterna e já rebaixado América-MG em São Januário lotado, neste domingo (12), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e poderia sair derrotado que estaria justo. Quando o empate parecia certo, o francês Payet, que entrou no segundo tempo, acertou uma linda cobrança de falta e deu a vitória para o time da casa aos 48 minutos do segundo tempo. Vegetti abriu o placar, e Mastrini deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

O Vasco chega a terceira vitória consecutiva e vai a casa dos 40 pontos, na 15ª colocação, com três pontos de distância sobre o Cruzeiro, que no momento abre a Zona do Rebaixamento.

A Raposa, aliás, é a próxima adversária do Vasco. As equipes se enfrentam no dia 22 de novembro, após intervalo para Data Fifa, no Mineirão, em jogo atrasado da 33ª rodada. Uma vitória praticamente livraria o Cruzmaltino da Série B. Em caso de derrota, ainda fica fora do Z-4 por ter uma vitória a mais do que o adversário direto.



Primeiro tempo

Os torcedores presenciaram um América-MG atrevido na primeira etapa. O Vasco abriu o placar bem cedo, aos três minutos, com Vegetti, após boa jogada e assistência de Gabriel Pec. Mas vantagem não dez minutos. O Coelho empatou aos 12, com Mastriani, de cabeça, que subiu livre entre Paulo Henrique e Maicon para marcar. Depois, praticamente só deu o time visitante. Mastriani obrigou Léo Jardim a trabalhar algumas vezes.

Segundo tempo

O cenário pouco mudou na segunda etapa. Léo Jardim interviu em algumas oportunidades do América-MG, como cara a cara com Martínez no fim do jogo, e a trave salvou o Vasco em outra, também em finalização de Martínez. O Vasco desperdiçou uma chance inacreditável com Gabriel Pec, que pegou rebote de Vegetti e, sem goleiro, cabeceou por cima do gol. Coube a Payet, aos 48 do segundo tempo, ser o herói do Vasco. Cerca de 26 minutos antes, ele cobrou uma falta próxima da grande área e reclamou da aproximação da barreira. Na segunda tentativa, alertou o árbitro para a barreira não andar. E não deu outra: fez um golaço e deu a vitória à equipe de São Januário.

Por outro ângulo