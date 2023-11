Botafogo leva o empate do Bragantino nos acréscimos e perde a liderança na reta final do Brasileirão

Depois de 32 rodadas no topo, em alguns momentos com 13 pontos de folga, o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Ainda sob comando de Lúcio Flávio, o Glorioso vencia a "final" contra o Bragantino fora de casa até os 51 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate com gol de cabeça de Thiago Borbas. Borbas também abriu o placa para o Masa Bruta, mas o alvinegro buscou uma virada num intervalo de dois minutos, aos 34 e 36 do primeiro tempo, com Victor Sá e Eduardo.

Sem vencer há seis jogos, o Botafogo agora é vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos, dois a menos do que o Verdão, que tem um jogo a mais. Ao menos impediu a ultrapassagem do Bragantino. Também com uma partida a menos, o Massa Bruta soma 59 pontos, em quarto lugar.

O Botafogo só volta a campo após intervalo para Data Fifa, no dia 23 de novembro, em partida adiada da 29ª rodada, contra o Fortaleza, no Castelão. No mesmo dia, o Braga também cumpre jogo atrasado, contra o Flamengo, no Maracanã.



Primeiro tempo

O Bragantino começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Thiago Borbas dentro da área. Para piorar, o Botafogo ainda perdeu Tiquinho Soares, machucado. O atacante tentou finalizar de fora da área, sentiu e foi substituído ainda aos 19 minutos de jogo.



Mas na parada para hidratação, Lúcio Flávio conseguiu arrumar o time. No primeiro lance após a pausa, Victor Sá arriscou chute de longe e fez um lindo gol, empatando o jogo. No lance seguinte, Eduardo aproveitou vacilo de Juninho Capixaba e virou, aos 36 minutos. A partir de então, o Braga tentou reagir, mas parou na defesa do Glorioso, que se segurou bem. As equipes foram para o intervalo com o 2 a 1 no placar para o Fogão!

Segundo tempo

O segundo tempo teve um Bragantino mais assíduo no ataque. O Botafogo, por outro lado, nitidamente mudou de estratégia. O time parecia mais atento à necessidade de marcar e disposto a não ceder mais pontos em jogos nos quais constrói vantagem.

Mesmo quando perdeu Tchê Tchê, Eduardo e Júnior Santos, o acerto na marcação até pareceu melhorar, já que Danilo Barbosa e Gabriel Pires entraram ligados e dedicados. O tempo passava e parecia que, dessa vez, a vitória seria mesmo do Botafogo. Mas Thiago Borbas apareceu na área, ganhou da defesa e, de cabeça, empatou o jogo, já aos 51 minutos do segundo tempo.