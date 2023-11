Fluminense 'fecha' o Centro do Rio para comemorar o título da Libertadores.

Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. O gentílico nunca fez tanto sentido como no dia 4 de novembro, quando o Tricolor carioca foi campeão da Libertadores pela primeira vez, ou neste domingo (12), dia da festa oficial. Na capital, as ruas do Centro foram tomadas por pó de arroz e pelas "três cores que traduzem tradição".

Oito dias após conquistar o título mais importante da história do clube, os jogadores e comissão técnica desfilaram sobre um trio elétrico para milhares de tricolores que se concentraram na Praça XV desde às 8h.. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estimou que o público rotativo da festa foi de mais de 100 mil torcedores.

O carro aberto saiu da esquina da Rua Primeiro de Março com a Rua Buenos Aires. Ele seguiu pela Rua Primeiro de Março até a Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Araújo Porto Alegre, próximo ao prédio do TRT/RJ. O trajeto foi de cerca de um quilômetro.

Se no dia da final, Ferrugem se apresentou no Maracanã, agora foi a vez dos também tricolores Xamã e Marvilla cantarem para a multidão que seguia o veículo.

Olha quem tá na casa ???? pic.twitter.com/AwEvPchALW — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

Rouco, o treinador Fernando Diniz estava nitidamente em êxtase com a conquista. Ao lado da esposa e dos quatro filhos, o treinador liberou a celebração para os jogadores desde o empate com sabor de vitória no clássico contra o Flamengo.



"Devo estar um dos mais animados, com certeza. Muito emocionante, acho que a torcida merecia mais que todo mundo. Estamos celebrando também pelos que já partiram" afirmou Diniz ao ge.



Como de praxe, os jogadores e até o presidente tricolor Mário Bittencourt provocaram os rivais do Rio de Janeiro: o Botafogo foi chamado de "bairro" e o Flamengo de "torcida de teatro".



Veja imagens da festa

Fernando Diniz





23@LibertadoresBR pic.twitter.com/lArng5lAd3

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

O rei da América. O dono deLLa! pic.twitter.com/5Qxj5h8xQX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

Faz o LL todo mundo ???? pic.twitter.com/XOzG7V87Fh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

Sábado marca no clássico

Domingo comemora que ganhou a América pic.twitter.com/HlsdE887t8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

NADA ME INTERESSA O FLUMINENSE É CAMPEÃO DA AMÉRICA pic.twitter.com/1WC8srM68h — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023

MANDA ESSA TRISTEZA EMBORAAAAAAA pic.twitter.com/bT06SPWo9K — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2023