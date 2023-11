Pedrinho supera Leven Siano em eleição folgada e será o novo presidente do Vasco

Pedrinho, de 46 anos, superou Leven Siano em eleição folgada, neste sábado (11), e será o novo presidente do Vasco, a partir de janeiro de 2024. O ex-jogador, campeão da Libertadores e crescido na instituição, vai comandar o clube associativo entre 2024 e 2026, no lugar de Jorge Salgado.

A chapa Sempre Vasco levou 2.873 votos (64,20%), contra 1.716 (35,11%) da chapa Somamos. Foram 5.252 votos totais, uma participação de 84,5% da lista inicial de sócios aptos, que tinha 6.209. Houve também 15 votos brancos e 21 nulos. Pedrinho assume em 2024, com mandato até o fim de 2026. Ele se emocionou muito com o anúncio do resultado.

"Quero agradecer ao Leven. A disputa foi justa e leal. Ele é muito competente, merece todo o respeito. Tudo que eu falei durante a campanha continua. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo ideal é o Vasco vencedor e campeão. É isso que vamos buscar daqui para frente - disse Pedrinho, novo presidente do Vasco.

Pedrinho é eleito o novo presidente do Vasco! @trivela pic.twitter.com/SthamJhRI5 — Gabriel Rodrigues (@gabrielcsr) November 12, 2023

Pedrinho esteve presente durante todo o dia na Sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Com uma camisa preta com o nome Hélio (seu pai vascaíno que faleceu em 2008) e com o símbolo de infinito, ele foi eleito presidente do seu clube de coração.

O ex-comentarista foi eleito com apoio de ex-companheiros e igualmente ídolos, Felipe e Edmundo. Os dois integram o grupo "Sempre Vasco" e estiveram na sede do Calabouço, durante todo o dia, para apoiar o ex-jogador. O primeiro vice-presidente é Paulo Salomão, enquanto o segundo é Renato Britto.

Essa é a primeira eleição do Vasco após a venda do futebol via SAF para a 777 Partners. O novo presidente passa a integrar uma das cadeiras do Conselho Administrativo da SAF e indica mais alguém para uma segunda cadeira.

Sem qualquer poder de decisão no futebol, Pedrinho terá que tomar decisões sobre a reforma de São Januário, em posse da associação. A atual administração apresentou um projeto de reforma à Prefeitura do Rio, que assinou um projeto de lei de transferência de potencial construtivo, que pode gerar os recursos para a obra. Mas o futuro do projeto está nas mãos da gestão eleita.

Inclusive, em relação à casa cruzmaltina, Pedrinho ouviu a promessa de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras, de que compraria os naming rights do estádio caso o ex-jogador vencesse o pleito.

Cabe ao novo presidente, também, a gestão do patrimônio do Vasco, como a própria sede do Calabouço e a sede náutica da Lagoa. Bem como dos esportes olímpicos, como basquete (o clube voltou a disputar o NBB nesta temporada), futsal e remo.



O processo definiu, além do novo presidente, os 150 novos conselheiros que se juntarão aos outros 150 natos e vão compor o Conselho Deliberativo. São 120 cadeiras para a chapa vencedora e 30 para a segunda colocada.