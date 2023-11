Fluminense arranca empate do Flamengo no Maracanã e complica rival na briga pelo título

O Fluminense não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que a equipe vai facilitar a vida do seu arquirrival Flamengo. Em jogo com dois tempos dinstintos, o Tricolor arrancou um empate em 1 a 1 com o Rubro-negro neste sábado (11), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Arrascaeta, na primeira metade, e Yony González, no segundo tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro quebra a sequência de duas vitórias consecutivas e fica a cinco pontos de distância do líder Palmeiras, com 57 pontos, na quinta colocação da tabela - atrás também de Botafogo, Grêmio e Bragantino. Já o Fluminense, que está classificado para a Libertadores e não tem mais chance de rebaixamento, segue no meio da tabela, em oitavo, com 47 pontos.

O Flamengo volta a campo só no dia 23 de novembro, após parada à Data Fifa, em jogo de seis pontos contra o Bragantino, em jogo atrasado da 30ª rodada. Já o Fluminense, que cumpre tabela até o último jogo, recebe o vice-lanterna Coritiba, um dia antes, no Maracanã.



Primeiro tempo

O primeiro tempo fpi de ataque contra defesa. Sem Germán Cano, referência na grande área, o Fluminense até teve mais a bola (58%), mas só cercou. O Flamengo, que ainda sonha com o título, dominou as ações e teve mais chances. Aos 15, Cebolinha acertou a trave. Quando não na trave, Fábio apareceu para salvar em chutes de Gerson, Luiz Araújo e Filipe Luís. De tanto insistir, o Rubro-Negro chegou ao gol nos acréscimos: Pulgar achou um bolão para Arrascaeta, que fintou Nino, deixou o zagueiro no chão e finalizou sem chances de defesa. Foram cinco finalizações certas contra nenhuma do Flu.



Segundo tempo

Fernando Diniz voltou do intervalo com Diogo Barbosa, Lima e Yony González nos lugares de Marcelo, Marlon e Keno. E o jogo foi outro a partir de então. O Flu povoou seu campo de ataque e não deixava o Flamengo sequer contra-atacar. Aos sete, após trama entre Arias e Ganso, Yony teve a primeira grande chance a favor do Flu, mas desperdiçou. Era um presságio do que estava por vir. Dez minutos depois, Martinelli deu um bolão para Arias arrumar de cabeça para Yony Gonzáles empatar o jogo.

Com o gol sofrido, foi a vez de Tite mexer na equipe. Sacou Luiz Araújo e colocou Bruno Henrique no minuto seguinte. Depois, mais quatro alterações: entraram Thiago Maia, Gabriel, Ayrton Lucas e Everton Ribeiro, mas o Rubro-negro seguia com muita dificuldade para infiltrar na defesa tricolor.