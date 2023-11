Luis Suárez faz três, e Botafogo leva virada incrível do Grêmio em São Januário e

Dèjà-vu: forma de ilusão da memória que leva o indivíduo a crer já ter visto (e, por ext., já ter vivido) alguma coisa ou situação de fato desconhecida ou nova para si; paramnésia. Os torcedores do Botafogo tiveram um dèjà-vu nesta quinta-feira (9). Após levar vantagem de um gol para o intervalo, a equipe de Lúcio Flávio abriu 3 a 1 no início do segundo tempo, mas, como aconteceu contra o Palmeiras, levou a virada, dessa vez em São Januário, e perdeu por 4 a 3 para o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Glorioso foram marcados por Diego Costa e Júnior Santos, no primeiro tempo, e Marlon Freitas, no primeiro minuto da segunda etapa. Everton Galdino marcou o único gol gremista na primeira metade, enquanto o uruguaio Luis Suárez fez três num intervalo de 19 minutos e deu a vitória ao Imortal.



Se o Botafogo amarga a quarta derrota seguida e fica em situação dramática na liderança, com 59 pontos, o Imortal engata a quinta vitória consecutiva e assume a vice-liderança da competição, com a mesma pontuação, mas em desvantangem no saldo de gols. O terceiro é o Palmeiras, também com 59, porém menos vitórias que os outros dois. Na quarta colocação, o Bragantino tem 58.

Primeiro tempo

Botafogo e Grêmio mostraram o porquê de estarem brigando pelo título no primeiro tempo. Os donos da casa saíram na frentem em boa jogada de Diego Costa, que recebeu cruzamento de Hugo, matou no peito e chutou por baixo de Grando. Não deu nem tempo de comemorar. Quatro minutos depois, Everton Galdino aproveitou cruzamento e bateu cruzado sem chances para Perri. Coube a Júnior Santos o gol que deu a vantagem parcial. O camisa 37 pegou o rebote de chute de Diego Costa para fazer 2 a 1.

Segundo tempo

O Botafogo mal voltou do intervalo e tracou logo de ampliar o marcador. Marlon Freitas tabelou com Di Plácido e colocou o placar em 3 a 1. Mas O Tricolor Gaúcho não se abateu e começou a reação nos pés de Luis Suárez. Primeiro, aos quatro minutos, o camisa 9 recebeu livre após desvio em Adryelson e colocou na rede. Na sequência, Ferrerinha deu lindo passe de trivela para o uruguaio empatar. Por último, tabela com Villasanti e batida cruzada para virar o jogo.