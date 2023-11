Flamengo goleia o Palmeiras no Maracanã lotado e embola briga pelo título do Brasileirão

O Palmeiras vinha de cinco vitórias consecutivas e só precisava levar um ponto no Maracanã para dormir, pela primeira vez, na liderança do Campeonato Brasileiro. Só faltou avisar ao Flamengo, que vem somando pontos como quem não quer nada e está mais vivo do que nunca na briga pelo título nacional.

No Maracanã para mais de 64 mil pessoas, o Rubro-Negro dominou os 90 minutos de jogo e goleou por 3 a 0: Pedro, um em cada tempo, e Arrascaeta, na primeira etapa, fizeram os gols da vitória.



Esse foi o sexto jogo de Tite à frente do time carioca. Essa foi a quarta vitória, a segunda consecutiva, que deixa o Flamengo com 56 pontos, na quinta colocação, embolando tudo na parte de cima da tabela. Já o Porco se mantém com os mesmos 59 pontos do Botafogo, mas agora com dois jogos a mais.

Primeiro tempo



O Flamengo teve a primeira grande chance do jogo aos sete minutos. Weverton salvou duas vezes: primeiro em cabeçada à queima-roupa de Pedro e depois no rebote de Cebolinha. Aos 13, Endrick fez grande jogada individual e deu o passe de bandeja para Breno Lopes, já na pequena área, mas o atacante chutou desequilibrado.

O jogo era equilibrado, daqueles que um detalhe seria determinante. Num lampejo de craque, Erick Pulgar deu lindo passe para Pedro cavar sobre Weverton e abrir o placar. O Verdão sentiu o gol. O Rubro-negro, no embalo da torcida, foi para cima e não demorou para ser recompensado. Aos 28, Rossi lançou Cebolinha, que deu o passe nas costas da defesa para Arrascaeta, sem pular, ampliar de cabeça. O Flamengo administrou o placar sem levar sustos até o intervalo.



Segundo tempo

As equipes voltaram iguais do vestiário. A esperança do Palmeiras era encontrar uma reação improvável, como fez contra o Botafogo há duas rodadas. Mas não demorou para vir a quebra de expectativa. Logo com dois minutos, o xerifão Gustavo Gómez foi traído pelo quique da bola e precisou parar Arrascaeta com a falta. Mesmo no campo de ataque, levou o vermelho direto.

Com um a mais, o Flamengo, que já era melhor, sufocou o Verdão no Maraca. Aos 17, em mais uma jogada coletiva bem trabalhada. Arrascaeta começou a jogada, a bola passou de pé em pé até Ayrton Lucas cruzar na área, Gérson ajeitar de cabeça, e Pedro concluir: 3 a 0. Tite e Abel Ferreira mexeram em suas equipes, mas o placar foi mantido até o fim.