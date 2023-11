Vasco vence o Botafogo em São Januário, sai do Z4 e coloca pressão no rival

De um lado, o Vasco lutava contra o rebaixamento. Do outro, o Botafogo nunca esteve tão pressionado na liderança. No clássico dos desesperados, melhor para o Cruzmaltino, que venceu o Glorioso por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Paulo Henrique marcou o único gol da partida, uma verdadeira pintura.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Vasco no Brasileirão. Agora, a equipe de Ramon Diaz chega aos mesmos 37 pontos de Bahia (15º) e Cruzeiro (17º), com diferenças nos critérios de desempates. A Raposa, porém, tem um jogo a menos.

Já o Botafogo fica pressionado como há muito tempo não se via. Sem vencer há quatro jogos, sendo três derrotas consecutivas, o time de Lúcio Flávio segue na liderança, ainda dependendo apenas de si, mas tem os mesmos 59 pontos do Palmeiras, que tem um jogo a mais. O Bragantino tem 58 e o mesmo número de partidas

Agenda

Com a partida contra o Cruzeiro adiado, o Vasco só volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o América-MG, em São Januário.

Antes, é o Botafogo quem vai a São Januário, como mandante, para enfrentar o Grêmio, na quinta-feira.