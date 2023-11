Diniz anuncia lista do Brasil para jogos contra Colômbia e Argentina

O técnico Fernando Diniz interrompeu as comemorações pelo título da Libertadores para anunciar a lista da seleção brasilera para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em terceiro lugar na tabela, após um empate e uma derrota, o Brasil vai encarar a Colômbia, no dia 16 de novembro, no estádio Metropolitano Barranquilla, e a líder Argentina, em 21 de novembro, no Maracanã.

A convocação, que pode ser a última de Diniz para as Eliminatórias, uma vez que a próxima será apenas em novembro de 2024, mostrou uma reformulação no elenco, com cinco jogadores que não haviam sido lembrados pelo comandante anteriormente. Aos 17 anos, Endrick se tornou o jogador mais jovem a ser convocado para a Seleção desde Ronaldo, em 1994.

Fernando Diniz elogiou o atacante do Palmeiras, que irá para o Real Madrid em 2024.



"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair", avaliou o treinador da Seleção.

A lista tem outros três estreantes na Seleção, também para o ataque: João Pedro, ex-Fluminense que está no Brighton-ING, Paulinho, do Atlético-MG, e Pepê, ex-Grêmio, que está no Porto. Todos atuaram por seleções de base e a equipe pré-olímpica, mas nunca foram chamados para o time principal do Brasil.

Diniz convocou o volante Douglas Luiz, destaque do Aston Villa na atual temporada, que não era lembrado há dois anos. Na última convocação, o ex-Vasco chegou a dar uma indireta nas redes sociais diante de sua ausência. Outra particularidade na lista desta segunda é a convocação de apenas três laterais, com apenas uma opção na direita, Emerson Royal, do Tottenham.

Além das referências Neymar e Casemiro, que estão lesionados, outras ausências chamaram atenção, como o atacante Richarlison, do Tottenham, e Lucas Paquetá, do West Ham. O meia Anderson Talisca, que faz grande temporada no Al-Nassr de Cristano Ronaldo, também ficou de fora.

Confira a convocação



Goleiros:

Alisson - Liverpool (ING)

Lucas Perri - Botafogo

Ederson - Manchester City (ING)

Laterais:

Emerson Royal - Tottenham (ING)

Carlos Augusto - Inter de Milão (ITA)

Renan Lodi - Olympique de Marselha (FRA)

Zagueiros:

Bremer - Juventus (ITA)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Nino - Fluminense

Meio-campistas

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle United (ING)

Douglas Luíz - Aston Villa (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Raphael Veiga - Palmeiras

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Atacantes

Endrick - Palmeiras

Gabriel Jesus - Arsenal (ING)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

João Pedro - Brighton (ING)

Paulinho - Atlético-MG

Pepê - Porto (POR)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)

Amistoso contra a Inglaterra

Ainda nesta segunda, a CBF anunciou que a seleção brasileira enfrentará a Inglaterra, em Wembley, em março de 2024. Será o primeiro amistoso da equipe no ano, que ainda terá o comando de Diniz – a CBF aguarda uma definição de Carlo Ancelotti para que o italiano comande o time no ciclo para a Copa de 2026. Ela atende aos pedidos de o Brasil fazer ‘testes’ contra rivais europeus.

A partida acontecerá no dia 23 de março de 2024. Será o primeiro duelo da Inglaterra com seleções sul-americanas – sem contar jogos em Copas – em seis anos. O último jogo entre Brasil e Inglaterra foi em 2017, antes do Mundial da Rússia, que terminou em um empate sem gols. Também em março, a seleção encara a Espanha, em jogo que promove a campanha contra o racismo, mas a partida ainda não tem data definida. Segundo apurou o Estadão, ela deve ocorrer no dia 26 de março.