Flamengo vence o Fortaleza no Castelão e segue na briga pelo G-4

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo (5), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols da vitória. O Leão, por outro lado, perdeu as últimas quatro partidas.

Com o resultado, a equipe carioca se consolida em sexto, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores de 2024, com os mesmos 53 pontos do Atlético-MG (5º), mas com um jogo a menos. O sétimo é o Athletico-PR, que tem 49 e uma partida a mais. Já o Laion fica muito distante do G-6, com 42 pontos, em nono lugar.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (8), contra o Palmeiras, no Maracanã, em partida que vale muito também para o ainda líder Botafogo. Já o Fortaleza faz confronto direto contra o Furacão no mesmo dia, na Ligga Arena.

Hall dos artilheiros

Pedro marcou seu 40º gol pelo clube no Campeonato Brasileiro. Significa que ele entrou na lista dos cinco principais artilheiros da equipe na competição nacional:

Zico - 135 gols Gabigol - 67 gols Bruno Henrique - 44 gols Bebeto - 41 gols Pedro e Renato Abreu - 40 gols

Primeiro tempo

O Flamengo se sentiu em casa no primeiro tempo. Teve a posse de bola e paciência para girar o jogo. Everton Cebolinha, que foi titular no lugar do suspenso Bruno Henrique, foi bastante agudo pela esquerda. O gol. porém, só saiunos acréscimos, com Pedro. Filipe Luís deu o passe, Pulgar fez um bonito corta-luz, e o camisa 9 apareceu bem posicionado para abrir o placar. O time da casa ainda ameaçou com Marinho e Machuca, mas errou muitos passes e não deu sequência às jogadas.



A primeira metade também teve um lance polêmico. Aos 10 minutos, Daronco avisou aos treinadores que o monitor do VAR não estava funcionando. Logo depois, aos 12, Pedro finalizou, e Brítez bloqueou o chute com o braço. Pela interpretação de campo, o árbitro mandou seguir. Com o problema, não seria possível uma revisão no monitor. Aos 14 minutos, o monitor voltou a funcionar.



Segundo tempo

O técnico Juan Vojvoda voltou do intervalo com Lucas Crispim no lugar de Pochettino. Três minutos depois, o meia carimbou a trave esquerda de Rossi. O Fortaleza continuou cercando o Flamengo, mas tinha dificuldade de encontrar o último passe. O Fla custou um pouco mais para entrar na partida e só chegou com perigo aos 19 minutos, após boa jogada coletiva. Arrascaeta achou Matheuzinho bom posicionado na área, deu o passe na medida, e o lateral chutou para fora.

A partida seguiu equilibrada até que, aos 42 minutos, Luiz Araújo também aproveitou o corta-luz (de Everton Ribeiro) e ampliou a contagem. O Leão do Pici ainda ameaçou com Zé Welisson, aos 49, em chutaço de fora, que parou no travessão.