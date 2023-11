Flamengo perde para o Santos em Brasília, periga no G-6 e complica a vida do Vasco

O Flamengo perdeu para o Santos por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (1), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro abriu o placar com Pedro, sofreu o empate, em gol de Nonato, e se complicou após a expulsão de Gerson ainda no primeiro tempo. Aos 43 da segunda etapa, o zagueiro Joaquim fez um golaço para matar o jogo. Ainda restou tempo para Bruno Henrique ser expulso por reclamação.

A segunda derrota consecutiva deixou o time rubro-negro ameçado dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores do ano que ve, com 50 pontos, um a mais do que o sétimo colocado, o Athletico-PR, que tem um jogo a mais. De quebra, praticamente deu adeus à disputa pelo título, agora com 12 pontos a menos do que o líder Botafogo.

No outro extremo da tabela, o Santos ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, o Peixe chegou aos 37 pontos, abrindo cinco de margem para o 17º colocado, que no momento é o Goiás. O Vasco, arquirrival do Flamengo, está em 18º, com 31 pontos.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo (5), às 16h, na Arena Castelão. Já o Santos recebe o Cuiabá no dia seguinte, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo

O Santos começou bem, impondo pressão na defesa Rubro-Negra e conseguiu levar perigo em algumas finalizações. Mas o Flamengo, pouco a pouco, assumiu o controle do jogo. Aos 20, abriu o placar com Pedro, após escanteio. O domínio do Flamengo prosseguiu até que o Santos conseguiu uma falta na intermediária. A sobra ficou com Nonato, que acertou um belo chute para empatar. Na sequência, Gerson foi expulso por, segundo o árbitro, aplicar uma cotovelada em Furch.

Segundo tempo

O técnico Tite voltou com três substituições para o segundo tempo. Matheuzinho, Victor Hugo e Gabi entraram nos lugares de Wesley, Luiz Araújo e Pedro, respectivamente. E logo no primeiro minuto, o Fla chegou com perigo. Arrascaeta deu passe de letra para Matheuzinho, que tentou o cruzamento para Bruno Henrique, mas João Paulo defendeu.

Apesar de estar com um homem a menos, o time rubro-negro conseguia manter a posse de bola no ataque, mas encontrava dificuldades no último passe. Aos 43’, o Santos marcou o segundo com Joaquim. O zagueiro recebeu na intermediária e soltou a bomba no canto de Rossi: 2 a 1.