Lucas Rabelo garante ouro no skate street

O Brasil teve um dia perfeito no skate street, neste sábado (21) em Santiago (Chile), nos Jogos Pan-Americanos. Após garantir o ouro na prova feminina com Rayssa Leal na parte da manhã, à tarde o destaque foi Lucas Rabelo, que também brilhou na Explanada de Deportes de Contacto para ficar no lugar mais alto do pódio.

Qual Lucas Rabelo campeão pan-americano é você hoje? ????



????: Alexandre Loureiro/COB



Jogos Pan-americanos Santiago 2023 AO VIVO



??: https://t.co/b3cm40HRRs

????: https://t.co/uimUYtZSH8 pic.twitter.com/y5naZ5KG51 — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

"Conseguimos montar uma estratégia boa. Já tendo experiência com outros eventos, eu tinha mais ou menos noção de cada nota de cada manobra, porém as notas eram bem altas, então ficava aquela dúvida se seria tudo isso ou menos, mas graças a Deus deu tudo certo, as notas foram boas e eu consegui acertar as manobras que estava planejando", declarou o brasileiro, que somou o total de 264,65 pontos para ficar com o ouro.

Medalhas na natação

O sábado também foi de medalhas na natação, seis no total, com destaque para Guilherme Costa, o Cachorrão, que nadou os 400 metros estilo livre no tempo de 3min46s79 para ficar com o ouro e estabelecer um novo recorde Pan-Americano.

CACHORRÃO! ????



Guilherme Costa domina a prova dos 400m livre e estabelece novo recorde pan-americano ???????



GIGANTE! ????????



????: Wander Roberto/COB pic.twitter.com/lcplus5sJJ — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Já na versão feminina da prova, Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto fizeram uma dobradinha histórica, respectivamente com a prata e o bronze. A americana Paige Madden ficou com o ouro e estabeleceu novo recorde do Pan.

Outra medalha de ouro veio com a equipe do revezamento 4x100 metros livre, formada por Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro. Eles nadaram em 3min13s51 e ficaram à frente dos Estados Unidos (3min14s22) e Canadá (3min15s83).

A penúltima medalha garantida nas piscinas de Santiago neste sábado veio com Leonardo de Deus, uma prata nos 200 metros borboleta, enquanto a última foi o bronze no revezamento 4x100 metros livre feminino com Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo. (com Agência Brasil)