Boxe brasileiro vai a 3 finais e carimba mais 2 vagas olímpicas

O boxe brasileiro se classificou ao menos a três finais nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) e ainda carimbou mais duas vagas olímpicas. Nas primeiras semifinais disputadas nesta quinta-feira (26), a baiana Tatiana Chagas levou a melhor sobre a chilena Denisse Vilches, dona da casa, por 4 a 1, na categoria 54 quilos. Um triunfo e tanto para a pugilista de 32 anos que não só se credenciou para a luta decisiva pela medalha de ouro no Pan, como também assegurou presença os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O número de finalistas pode aumentar até o término das semifinais que prosseguem esta noite. Tatiana, Bia e Keno disputam a final nesta sexta (27). A primeira luta valendo o ouro será de Tatiana, às 11h (horário de Brasília). O Pan tem

JÁ É TATIANA CHAGAS EM PARIS 2024 ????????

A brasileira também está confirmada no boxe dos Jogos Olímpicos! ????

Tatiana vence Denisse Vilches ???????? na semifinal da categoria até 54Kg em Santiago 2023 e fica com a vaga para Paris ????????.

Agora vamos buscar o ????, Tati! pic.twitter.com/dJAhlr047F

— Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2023 ">transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

The boxing semifinals are ON at the @santiago2023 Pan American Games! ????



With 22 #Paris2024 spots up for grabs today, who will you be cheering for?



Follow the action here ?? https://t.co/18oAtZkFii#RoadToParis2024 | #OlympicQualifiers | #Santiago2023 pic.twitter.com/SyKGEN4w6U