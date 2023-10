No último jogo antes da final da Libertadores, time "C" do Fluminense perde para o Bahia fora de casa

No último jogo antes da grande final da Libertadores, que promete parar o Rio de Janeiro no sábado (4), os reservas dos reservas do Fluminense visitaram o Bahia nesta terça-feira (31), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perderam por 1 a 0. Everaldo marcou o gol da partida.

Se para o Tricolor carioca o resultado pouco importa (a não ser que perca a final, pois nesse caso terá que recuperar esses pontos perdidos para tentar regressar ao torneio continental via Brasileirão), para o Tricolor baiano importa muito. Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 37 pontos e subiu para a 13ª colocação, ganhando um gás na luta contra o rebaixamento. Já o Fluminense se mantém em oitavo, com 45 pontos, quatro a menos do que o Atlético-MG, que fecha o G-6. O Galo, assim como o Athletico-PR, ambos com 49, ainda jogam na rodada.

Fluminense e Bahia agora pensam em coisas distintas no decorrer da semana. Os dois clubes entram em campo no próximo sábado, mas por competições diferentes. O time de Fernando Diniz busca a sonhada Libertadores contra o Boca Juniors-ARG, no Maracanã. Já os comandados de Rogério Ceni encaram o Grêmio, fora de casa, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Primeiro tempo

De cara, os reservas do Flu tentaram mostrar serviço e dominaram o Bahia ao longo dos 45 minutos iniciais, mas faltou capricho na hora de finalizar. Giovanni e Leo Fernández chegaram a carimbar o travessão de Marcos Felipe, aos nove e 35 minutos. O Bahia, porém, chegou apenas uma vez com perigo. E não precisou mais do que isso. Aos 38, Camilo Cándido acertou cruzamento da esquerda, e Everaldo, na segunda trave, subiu mais que a marcação para cabecear. O goleiro Vitor Eudes demorou a cair e viu a bola tocar na trave e entrar no cantinho.

Segundo tempo

Atrás no marcador, o Fluminense pressionou o Bahia, que segurou o resultado e tentou sair em contra-ataques. As duas equipes tiveram algumas boas chances de balançar as redes, mas nada que levasse tanto perigo. Nos acréscimos, Isaac teve grande chance de empatar, mas chutou para fora. O jovem do Flu aproveitou erro de Ademir, limpou a marcação, mas errou a pontaria.