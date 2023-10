Com Vini Jr no top 10, Messi ganha a Bola de Ouro pela oitava vez na carreira

Uma, duas, três... oito vezes Lionel Messi. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (30), em Paris, o argentino levou mais uma Bola de Ouro para sua gigantesca coleção. Messi é o jogador que mais vezes foi condecorado com o tradicional prêmio concedido pela revista France Football.

Na edição atual, o craque desbancou o norueguês Erling Haaland, o francês Kylian Mbappé e o belga Kevin De Bruyne e recebeu o troféu das mãos de David Beckham, dono do Inter Miami, seu atual clube. Vini Jr, único brasileiro concorrente, ficou na sexta posição, atrás ainda do espanhol Rodri, do Manchester City. Do top 10, cinco representavam o City, atual campeão europeu de clubes.

"Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram, que me fizeram vencedor deste prêmio, e claro, a todos os meus companheiros, jogadores de seleção. Isso dependeu da seleção argentina, o trabalho de toda uma equipe. Lautaro, Julián, Dibu. Um presente para todo nosso grupo argentino. Feito histórico o que conseguimos" disse Messi, que ganhou a disputa por conta da "pesadíssima" conquista da Copa do Mundo.

Além de se isolar como maior campeão, com três prêmios a mais do que Cristiano Ronaldo, que tem cinco, Lionel Messi agora é o primeiro jogador de um time de fora da Europa a aparecer no lugar mais alto do pódio. Na temporada passada, ele ficou fora do top 30, e o vencedor foi o francês Karim Benzema.

A Bola de Ouro, porém, conta a temporada 2022/23, período em que defendeu, além da seleção argentina, o Paris Saint-Germain. Veja o que credenciou o jogador de 36 anos:

38 gols e 25 assistências em 54 jogos (média de 1,16 participação por jogo)

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo, com sete gols e três assistências

Campeão da Supercopa da França e do Campeonato Francês pelo PSG

Líder em assistências no Campeonato Francês (16)

De 2008 para cá, Messi e Cristiano Ronaldo dividiram os holofotes e venceram 13 dos 15 prêmios - em 2020, a premiação foi cancelada por conta da pandemia da Covid-19. Nesse ínterim, apenas Modric, em 2018, e Benzema, no ano passado, desbancaram a dupla.

A conquista desta segunda também é especial porque o argentino "ultrapassou" Pelé em número de títulos. Embora nunca tenha sido premiado oficialmente, uma vez que na sua época apenas europeus disputaram a taça, a revista francesa fez uma revisão histórica em 2015 e colocou o Rei com sete conquistas simbólicas. Cruyff, Platini e Van Basten vêm em seguida no ranking, com três cada.

"Haaland, Kylian, vocês tiveram um ano incrível, jogaram muito bem no nível individual e coletivo. Haaland, espetacular o que você conseguiu. Sem dúvida nos próximos anos esse prêmio será de vocês", reiterou o craque argentino. "Estou vendo muitos jovens aqui, é uma maravilha e uma honra. Pela classe de jogadores que estou vendo esta noite, sei que o futebol vai continuar crescendo. Os jogadores vão se renovando, mas o nível permanece", completou.

Vini leva prêmio Sócrates

Sexto melhor jogador do mundo na temporada passada, Vini Jr. recebeu um prêmio de "consolação" durante a cerimônia. O gonçalense conquistou o Prêmio Sócrates, em relação às causas sociais, devido a seu trabalho do Instituto Vini Jr.

Trata-se de um projeto social criado e presidido pelo próprio atleta, em 2020, que tem como proposta usar o futebol para inovar no processo de ensino de crianças e jovens, em colaboração com escolas públicas, e também capacitar professores em práticas pedagógicas antirracistas.

"Eu estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil e no meu bairro. Sair da favela, de onde eu saí, é muito improvável chegar até aqui. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês", declarou Vini.

A lista completa da Bola de Ouro 2023

Feminino

Meio-campista do Barcelona e da Espanha, Aitana Bonmatí, de 25 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo na tradicional premiação da Bola de Ouro. Ela quebra uma sequência de duas conquistas da compatriota e companheira de clube, Alexia Putellas, que sequer foi indicada na atual edição. Única brasileira indicada, Debinha fica na 28ª posição.

Destaque no título da Copa do Mundo com a Espanha, ela foi eleita a melhor jogadora do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. A meio-campista também foi a melhor jogadora da última Champions League, conquistada pelo Barcelona. Ao receber a Bola de Ouro, a espanhola fez questão de enaltecer as companheiras do Barça e da seleção campeã do mundo.