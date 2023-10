Líder Botafogo perde para o Cuiabá no Niltão e vê vantagem cair para seis pontos

O Botafogo tropeçou pela segunda vez consecutiva no "tapetim" e começa a observar os rivais cada vez mais próximos pelo retrovisor. Neste domingo (29), no encerramento da 31ª rodada, o Glorioso perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, no estádio Nilton Santos. O gol foi marcado por Isidro Pitta.

O Glorioso tentou de tudo, mas parou em noite inspiradíssima do goleiro Walter. Agora, se mantém com 59 pontos, "apenas" seis à frente do vice-líder Palmeiras. A boa notícia é que o alvinegro tem um jogo a menos em relação ao Verdão; a má é que essa distância já esteve acima dos dois dígitos e vem reduzindo a cada rodada. O Cuiabá, visitante indigesto, chegou aos 40 pontos e praticamente descartou qualquer chance de rebaixamento.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, novamente no estádio Nilton Santos, às 21h30, contra o Palmeiras. Já o Cuiabá recebe o Vasco no dia seguinte, às 17h, na Arena Pantanal.

Primeiro tempo

O Botafogo dominou as ações da primeira metade do jogo, trocando passes e acuando o Cuiabá em seu campo de defesa. A primeira finalização no gol ocorreu aos 22 minutos em cabeçada de Tiquinho Soares, quase da linha da grande área. O Glorioso seguiu pressionando, e numa tabelinha com Tiquinho, Luiz Henrique finalizou da entrada da área e obrigou Walter a sujar o uniforme pela primeira vez.

Aos 36 minutos, o atacante Júnior Santos, imparável na primeira etapa, fez fila no miolo de zaga cuiabana, e a bola sobrou no pé de Eduardo, cara a cara com Walter, que desperdiçou. Aos 46, foi a vez de Tchê Tchê tirar tinta da trave direita em chute de fora. No último lance da primeira etapa, Víctor Cuesta chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou após toque no braço do zagueiro.

Segundo tempo

O Botafogo voltou com a mesma postura agressiva, mas foi o Cuiabá quem abriu o placar. Aos seis minutos, Denilson deu um chutão, Perri saiu mal do gol, e a bola sobrou com Isidro Pitta, que ganhou de Di Placido na corrida e empurrou para o gol vazio. Atrás do placar, o Glorioso foi para cima do Cuiabá: Júnior Santos, aos 11 e 12 minutos, Segovinha, aos 18, e Tiquinho, aos 26, pararam na má pontaria ou nas luvas de Walter. Aos 43, foi a vez de Gabriel Pires obrigar Walter a trabalhar. Os visitantes se seguraram até o fim e garantiram a vitória.