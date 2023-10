Com time quase todo reserva, Fluminense perde para o Atlético-MG e fica mais longe do G-6

Em confronto direto por uma vaga na Pré-Libertadores de 2024, o Fluminense perdeu por 2 a 0 do Atlético-MG neste sábado (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Paulinho foi o destaque da noite e marcou os dois gols da partida, ambos no segundo tempo.

O Tricolor ficou mais distante dos seis primeiros colocados, que vão disputar o torneio continental no ano que vem, mas o time nem pensa tanto nisso no momento. Aliás, até pensa, mas o sonho de consumo é carimbar a vaga por meio do título desta temporada. A equipe carioca vai disputar a final da Libertadores contra o Boca Juniors-ARG daqui a uma semana e, por isso, poupou seus principais jogadores. Do time titular, apenas Fábio e André iniciaram a partida em Belo Horizonte.

Em relação ao Brasileirão, melhor para o Galo, que alcançou a segunda vitória consecutiva e foi aos 49 pontos e entrou provisoriamente no G-6, com um ponto a mais do que o Athletico-PR, que ainda joga na rodada, e quatro a mais do que o próprio Fluminense.

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (31), quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No dia seguinte, a delegação volta ao Rio para focar 100% na partida mais importante de sua centenária história, que será realizada no Maracanã.

Primeiro tempo

Foi um jogo sem muitas emoções no primeiro tempo. O Atlético-MG teve a iniciativa diante do time alternativo do Fluminense e criou as melhores chances. Na melhor delas, Hulk acertou a trave. No geral, no entanto, o Galo arriscou chutes de longe e não levou muito perigo. O time carioca também teve algumas chances. As melhores com Guga, que acertou o travessão sem querer após um cruzamento da direita, e com Jonh Kennedy, após bonita jogada individual. Os times foram para o intervalo sem movimentar o placar.

Segundo tempo

O segundo tempo foi mais animado. Mais uma vez o Atlético-MG teve as melhores chances. Hulk quase marcou um bonito gol em cobrança de falta. O nome da noite, no entanto, foi Paulinho. Primeiro ele aproveitou uma sobra de bola na área e abriu o placar. Em seguida, recebeu um bonito passe de Zaracho e tocou na saída de Fábio. O Fluminense teve uma grande oportunidade de diminuir, no fim do jogo, com John Kennedy, mas Everton fez uma defesa espetacular e impediu o gol de honra tricolor.