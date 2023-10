De virada, Flamengo perde para o Grêmio e desperdiça chance de encostar no Botafogo

O Flamengo tinha tudo para reduzir para seis pontos a distância para o líder Botafogo, que não jogou na rodada, mas perdeu por 3 a 2 para o Grêmio nesta quarta-feira (26), de virada, em Porto Alegre, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols gremistas foram marcados por Ferreira, Nathan e André. O Rubro-Negro descontou com Cebolinha, que fez valer a "lei do ex", e, Luiz Araújo.

A primeira derrota de Tite à frente do Flamengo não apenas impediu a equipe de assumir a vice-liderança e colar no Botafogo, como também derrubou o time na tabela de classificação, agora em quarto lugar, com os mesmos 50 pontos do Palmeiras, mas em desvantagem de 14 gols no saldo. Já o Tricolor Gaúcho, com 47 pontos, ultrapassou Fluminense e Atlético-MG e assumiu o sexto lugar, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores.

Como o jogo contra o Red Bull Bragantino foi adiado, o próximo compromisso do Flamengo acontecerá apenas na quarta-feira da próxima semana. O Rubro-Negro enfrentará o Santos, às 20h, no Mané Garrincha. O jogo é válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, visita o América-MG no sábado, pela 30ª rodada.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado na Arena do Grêmio. O Flamengo começou melhor e trouxe perigo pelo menos três vezes à meta defendida por Gabriel Grando. Duas vieram com Gerson e outra com Arrascaeta, de falta. Com o tempo, o Tricolor começou a equilibrar mais as ações e se fez mais presente no campo de ataque. No entanto, com exceção de um cruzamento rasteiro na área, o Grêmio não assustou.

Já mais perto do fim do primeiro tempo, o Tricolor vacilou, e o Rubro-Negro fez valer a "lei do ex" em Porto Alegre. Aos 42 minutos, Cebolinha passou por Geromel pelo lado esquerdo do ataque, avançou e tentou cruzar, mas Villasanti travou. Apesar disso, a bola sobrou para o atacante, que limpou Kannemann e Grando e finalizou forte para balançar as redes do Grêmio.

Segundo tempo

O Tricolor, que buscava mais gol, cresceu de produção com as substituições de Renato Gaúcho. O técnico do Imortal abriu mão dos três zagueiros e tornou a equipe mais ofensiva. Com esse cenário, o Fla levou a virada. Aos 31 minutos, Bruno Henrique errou o passe, e o Grêmio retomou a posse já no campo de ataque. Ferreira tabelou com Villasanti, ficou cara a cara com Rossi e bateu na saída do goleiro.

Quatro minutos depois, Cristaldo venceu uma disputa de bola dentro da área e conseguiu tocar para Nathan Fernandes, livre de marcação, chutar cruzado para marcar o segundo do Grêmio. E o terceiro também não tardou. Aos 41, André recebeu passe de Villasanti e deslocou Rossi. O Flamengo ainda descontou com Luiz Araújo aos 43, de cabeça, mas já era tarde para buscar qualquer coisa.