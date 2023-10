Fluminense vence o Goiás de virada, quebra série negativa e cola no G-6

O Fluminense saiu perdendo por 2 a 0 para o Goiás, em pleno Maracanã, mas mostrou poder de reação e buscou uma vitória convincente por 5 a 3, nesta quarta-feira (25), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponto curioso é que, apesar dos cinco gols, nenhum foi marcado pelo artilheiro do Brasil na temporada, o argentino Germán Cano. Arias e Keno, duas vezes cada, e Felipe Melo, balançaram as redes. Já os visitantes marcaram com Allano, Matheus Babi e Palacios.

O Tricolor reencontrou o caminho das vitórias após quatro jogos de jejum e voltou a flertar com a zona de classificação para a pré-Libertadores, na sétima colocação, com 45 pontos, um a menos do que o sexto colocado Atlético-MG. Já o Esmeraldino, que em determinado momento se viu a quatro pontos da zona do rebaixamento, enquanto vencia, se manteve na 16ª colocação, com 31 pontos, um a mais do que Vasco e Santos.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, o Fluminense volta a campo no sábado (28), em confronto direto contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Goiás joga a vida contra o Vasco no dia seguinte, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia.



Primeiro tempo

O Fluminese, que não vencia há quatro jogos, por um momento achou que veria sua sequência negativa aumentar. O Goiás saiu na frente do placar, com Allano, aos quatro minutos. Aos 13, o atacante Matheus Babi ampliou: 2 a 0. Passado o susto, o Tricolor não demorou a reagir. Três minutos depois, Felipe Melo aproveitou escanteio cobrado por Ganso pata diminuir.

Com a posse de bola, a equipe seguiu ocupando o campo de ataque e chegou ao empate aos 36, com Arias. Sem baixar o ritmo, o Fluminense ainda teve duas boas chances na primeira etapa. Aos 41, André arriscou de fora da área e parou no goleiro. Na sequência, Marcelo levantou na área, Arias resvalou e a bola saiu rente à trave.

Segundo tempo

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Arias marcou novamente e virou o placar para explosão da torcida. A bola passou de pé em pé até chegar a Diogo Barbosa, que achou o colombiano na área. No minuto seguinte, Keno invadiu a área, passou no meio de dois defensores e sofreu pênalti. O próprio atacante cobrou e ampliou aos sete. Inspirado, o mesmo Keno ampliou aos dez minuto, num golaço. Aos 22, Palacios descontou para o Goiás e deu números finais ao jogo.