Em jogo de seis gols, Fluminense arranca empate do Corinthians no Maracanã

Empatar em casa não é dos melhores resultados, mas o Fluminense não tem do que reclamar. Após ficar em desvantagem por duas vezes, o Tricolor buscou o empate em 3 a 3 com o Corinthians nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da resiliência foram marcados por Lima, dias vezes, e Arias, que entrou no segundo tempo. O Corinthians marcou com Yuri Alberto, duas vezes, e Fábio Santos.

O empate em casa não é de todo ruim porque ao menos interrompeu uma sequência negativa de duas derrotas consecutivas e sem marcar gols. A bem da verdade, o Fluminense quase não pensa mais no Brasileirão, embora esteja na nona colocação com apenas dois pontos a menos do que o Athletico-PR, que abre a zona de classificação para a Pré-Libertadores. O Tricolor só pensa no dia 4 de novembro, quando joga o sonho de sua centenária história contra o Boca Juniors, no Maracanã, pela final da Libertadores.

Já o Corinthians, que caiu nas semifinais da Sul-Americana para o Fortaleza, está 100% focado em se livrar da Série B. Na 13ª colocação, a equipe paulista foi a 32 pontos, só dois a mais do que o Santos, que ocupa a 17ª colocação.



O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão. O Timão, por sua vez, recebe o desesperado América-MG no mesmo dia, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo



Um gol a cada 13 minutos. Esse foi o resumo do primeiro tempo. Mesmo fora de casa, o Corinthians pressionou a saída de bola do Fluminense. E foi logo recompensado pela coragem. Aos 9, Maycon recuperou a bola e deu ótimo passe para Yuri Albero bate encobrir Fábio com muita categoria. O Flu não sentiu o baque e foi em busca do empate, que veio com Lima, aos 21. O jogo era aberto, e o Timão abriu vantagem mais uma vez, novamente com Yuri Alberto. Aos 31, o árbitro apontou pênalti de Marlon sobre Ruan. Fábio Santos converteu e ampliou.

Segundo tempo

Apesar dos dois gols de vantagem, Mano Menezes manteve a postura ofensiva e voltou com Romero no lugar de Pedro. Já o Flu, que era derrotado em pleno Maracanã, não tinha mais nada a perder, e Fernando Diniz tirou Felipe Melo para colocar Arias. E o time voltou outro do intervalo. Aos 10, na primeira escapada mais perigosa, Lima aproveitou uma sobra, driblou Maycon e soltou uma bomba no ângulo de Cássio para fazer o segundo dele e do Fluminense na partida.

O Fluminense mantinha a pressão. Aos 18, porém, viu o volante Thiago Santos ser expulso no banco. Nove minutos depois, Felipe Melo também foi expulso no banco. Depois, invadiu o campo e peitou o árbitro. Nada que abalasse o ímpeto tricolor. Aos 31, com Arias, e aos 32, com Marcelo, Cássio apareceu para salvar o Corinthians. O camisa 12 queria muito o jogo e aos 33 assustou mais uma vez. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já diria o ditado. De tanto insistir, o Flu buscou o empate aos 37 minutos, com o colombiano Jhon Arias.