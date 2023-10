Com gol de Payet, Vasco vence o Fortaleza em São Januário e dorme fora da Zona do Rebaixamento

A rodada não ajudou até aqui, mas o Vasco fez o dever de casa e venceu o embalado Fortaleza por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), em São Januário completamente lotado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que deixa o Cruzmaltino momentaneamente fora da zona de rebaixamento foi marcado por Dimitri Payet. O francês, titular pela terceira vez com Ramón Díaz, fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Em sete jogos, o camisa 10 só havia contribuído com uma assistência na goleada contra o Coritiba.

A equipe carioca volta a vencer após dois jogos e dorme na 16ª colocação, com os mesmos 30 pontos do Santos, mas em vantagem no saldo de gols. A má notícia para os vascaínos é que o Peixe ainda joga na rodada, e recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Os outros jogos também não ajudaram o Vasco em sua luta contra a Série B. Goiás (30), Bahia (31) e Cuiabá (36) venceram seus adversários e ganharam fôlego na indesejada disputa.

Já o Leão do Pici, que vinha de 10 vitórias nos últimos 13 jogos e é líder do returno, se manteve com 42 pontos, a dois do Flamengo, que abre a zona de classificação para a Pré-Libertadores, em sexto lugar. Se não for campeão da Sul-Americana, em jogo contra a LDU, o time de Juan Vojvoda só conseguirá vaga na principal competição internacional do continente via Brasileirão.

O Vasco agora vai com a moral elevada para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo, no domingo (22), às 16h, no Maracanã. O Fortaleza visita o Bahia, em partida que muito interessa ao Cruzmaltino, um dia antes, no sábado, na Arena Fonte Nova.

Primeiro tempo

Marcado pelo bandeirão em homenagem a Heitor, Gui e Manu, pequenos vascaínos xodós da torcida, o primeiro tempo foi de intensidade. Com o campo molhado pela chuva que caiu no início da partida, as equipes demoraram alguns minutos até se ajustarem à trajetória da bola nos gramados. Depois disso, o Vasco apostou na marcação alta e na recuperação rápida, enquanto o Fortaleza explorava os erros na saída de bola para construir e assustar.

O Vasco dominou a partida nos primeiros 30 minutos, com finalizações de perigo e mais posse de bola. O meia Praxedes foi quem mais finalizou e protagonizou um duelo particular com João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Nos últimos 15 minutos, o Fortaleza equilibrou mais o jogo e levou perigo, principalmente com Machuca. O atacante do Leão ficou cara a cara com Léo Jardim, quase na pequena área, mas Paulo Henrique interviu e cortou a chance.



Segundo tempo

Payet ganhou mais espaço pelo meio após a saída de Marlon Gomes no intervalo. Atrás de Vegetti, como um 10, desencantou com a camisa do Vasco, marcando o gol da vitória do time. Logo depois do gol, Léo Jardim fez um milagre em cabeçada de Pochettino. O goleiro do time de São Januário ainda foi exigido mais vezes e fez umas outras duas boas defesas, em chutes de Marinho e Calebe.