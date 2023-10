Júnior Santos brilha, Botafogo vence América-MG e dorme com 12 pontos de vantagem na liderança

Com brilho de Júnior Santos, autor de dois belos gols com a perna esquerda, o Botafogo derrotou o América-MG por 2 a 1 nesta quarta-feira (18), na Arena Independência, e vai passar a noite com 12 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. As equipes que estão abaixo – à exceção do Grêmio, que perdeu em casa – jogam nesta quinta somente.

O Glorioso contou com o apoio maciço dos torcedores alvinegros, que foram maioria na Arena Independência, para quebrar o tabu de nunca ter vencido o América-MG naquele estádio em Campeonatos Brasileiros. A partida não foi fácil, mas o Fogão deu mais um passo para o título, chegando aos 58 pontos, a 11 rodadas do fim (veja classificação no fim do texto).

O jogo

O Botafogo começou a partida muito bem, dominando o jogo, marcando na frente e buscando definir para o gol rapidamente. Aos 16 minutos, Tiquinho Soares descolou uma enfiada na medida para Victor Sá, mas o ponta-esquerda, de cara para o gol, acabou chutando cruzado para fora, desperdiçando boa chance.

Cinco minutos depois, o Botafogo foi recompensado. Tiquinho Soares temporizou, virou o jogo para Eduardo, o meia deu em Júnior Santos na ponta direita, o atacante levou para o meio e chutou de perna esquerda, a bola desviou em Martínez e entrou no ângulo de Matheus Cavichioli: Glorioso 1 a 0.

Depois dos 30 minutos, no entanto, o Botafogo deu uma desligada no jogo e o América-MG se animou. Aos 36, Di Placido salvou em cima da linha chute de Felipe Azevedo. Logo depois, Benítez saiu na cara do gol, mas Lucas Perri salvou com a perna e a bola ainda bateu no travessão antes do mesmo Benítez jogar o rebote para fora.

Gostando do jogo, o América-MG conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Gabriel Pires foi desarmado no campo ofensivo, a jogada se desenrolou, Benítez conseguiu uma linda tabela com Mastriani e apenas teve o trabalho de deslocar Lucas Perri: 1 a 1.

O Botafogo contou de novo com o brilho de Júnior Santos para retomar a vantagem no placar. Logo no começo do segundo tempo, aos quatro minutos, Adryelson conseguiu o desarme an frente, o camisa 37 avançou, puxou para o meio e, novamente de perna esquerda, acertou um chutaço no ângulo: Fogão 2 a 1.

Desta vez, com a vantagem no placar, o Glorioso conseguiu se portar melhor, apesar do América-MG tentar o ataque o tempo todo. Lucio Flavio foi refrescando o time e fortalecendo o sistema defensivo, e no fim quase Eduardo marcou um golaço de bicicleta, após cruzamento de Di Placido. Nos acréscimos, O Coelho aumentou a pressão, Casares soltou uma bomba e Lucas Perri salvou com uma defesaça. Ufa!