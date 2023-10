Neymar rompe ligamento do joelho esquerdo e pode ficar até sete meses longe dos gramados

Parece um filme repetido. Daqueles que não têm final feliz. Depois de sair machucado da partida contra o Uruguai, na quarta-feira (17), veio mais um diagnóstico negativo na carreira de Neymar: a CBF informou que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Significa que ele terá que passar por uma cirurgia. O tempo mínimo previsto para retorno aos treinos nesses casos é de seis meses. A espera pode ser maior, a depender do processo de recuperação.

A lesão de Neymar aconteceu minutos depois do gol de Darwin Núñez, que abriu o placar no Estádio Centenário de Montevidéu para a seleção uruguaia. A seleção brasileira foi derrotada por 2 a 0 — De La Cruz fez o segundo gol uruguaio. O Brasil perdeu uma invencibilidade de 37 jogos nas Eliminatórias.

A data e local da cirurgia ainda será definida. O departamento médico da seleção brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente. O clube saudita já se manifestou sobre a lesão e desejou boa recuperação ao seu camisa 10, destacando que mais detalhes do tratamento serão divulgados depois.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr ????#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023

O Al-Hilal desembolsou cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) para comprar o craque junto ao Paris Saint-Germain há pouco mais de dois meses. No contrato, ainda ficou acertado o pagamento de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão) ao jogador, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.

O camisa 10 vem sofrendo com problemas físicos desde que se transferiu do Barcelona para o PSG, em agosto de 2017. Até hoje o jogador mais caro da história e com o projeto de alçar o clube ao topo da Europa, o craque somou 173 jogos na França, uma média de pouco mais de 28 por temporada. No período, o clube disputou 318 partidas oficiais.

Neymar também chegou lesionado à cidade de Riade. Em março, ele teve uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito e já tinha passado por cirurgia, que o deixou seis meses afastado dos campos em jogos oficiais, até setembro deste ano, quando comandou a goleada do Brasil por 5 a 1 sobre a Bolívia. Foi o maior período ausente do craque na carreira. Ney vai encerrar 2023 com apenas 17 jogos disputados.

Embora se machuque muito, essa é a primeira lesão do atacante no joelho, de acordo com levantamento do ge. Ele já foi desfalque por:

No PSG (só as mais graves)

entorse nos ligamentos do tornozelo direito (duas vezes, 20 jogos fora);

lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo (12 jogos fora)

lesão no músculo adutor da coxa esquerda (duas vezes, 12 jogos fora)

fratura no quinto metatarso do pé direito (duas vezes, 36 jogos fora)

rompimento do ligamento do tornozelo direito (5 jogos fora)

No Barcelona (só as mais graves)