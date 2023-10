Neymar sai de campo machucado, e Brasil perde para o Uruguai em Montevidéu

Depois de 35 jogos (ou oito anos), o Brasil voltou a perder um jogo das Eliminatórias. Pela quarta rodada da seletiva para a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (17), a seleção brasileira foi derrotada por 2 a 0 para o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Os gols foram marcados por Darwin Nuñes, no primeiro tempo, e De la Cruz, na segunda etapa. O Brasil jogou tão mal que só conseguiu dar o primeiro chute ao gol no segundo tempo.

A seleção brasileira não perdia nas Eliminatórias desde 2015, numa vitória do Chile por 2 a 0, ainda sob o comando de Dunga. A invencibilidade contra o Uruguai era ainda mais longa: 22 anos. Há 40, desde 1983, não sabia o que era perder por dois gols de diferença.

Na tabela de classificação, a derrota deixa o time comandado por Fernando Diniz na terceira colocação, com os mesmos sete pontos do vice-líder Uruguai e da quarta colocada Venezuela. A líder é a Argentina, que tem nove e ainda joga contra o Peru.



Neymar sai de campo chorando

Mais do que o revés em si, a má notícia da noite fica por conta da lesão de Neymar. O camisa 10 sofreu uma torção grave no joelho esquerdo e deixou o campo de maca, chorando, para a entrada de Richarlison, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Ele retornou há pouco tempo de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o deixou seis meses afastado dos campos em jogos oficiais, entre março e setembro deste ano. O atacante fará exames para um diagnóstico mais detalhado da lesão.

Imagem é forte! Neymar deve ter rompido o ligamento do joelho. ???? pic.twitter.com/AheYWm2THc — Duda Garbi (@dudagarbi) October 18, 2023

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi muito brigado, mas de pouco futebol. Antes do primeiro chute ao gol, o que só aconteceu aos 41 minutos, os uruguaios somavam três amarelos: o zagueiro Ronald Araújo, o auxiliar técnico Pablo Quiroga e o atacante Darwin Nuñes, que impediu contra-ataque puxado por Vini Jr. Aos 41, o mesmo camisa 9 recebeu cruzamento de Maximiliano Araújo e, de peixinho, abriu o placar. Três minutos depois, o Brasil perdeu Neymar, que deixou o campo chorando.



Segundo tempo

Sem Neymar e com Gabriel Jesus como uma espécie de meia, o Brasil continuou inofensivo na etapa final. A primeira finalização só veio aos 15 minutos, em cabeceio torto de Gabriel Magalhães. Aos 23 minutos, na melhor chance brasileira do jogo, Rodrygo bateu falta de longe e acertou o travessão de Rochet. Na parte final, Diniz fez mais quatro alterações, que não surtiram efeito. Para piorar, o Uruguai ampliou aos 31 minutos, quando Darwin girou fácil para cima de Gabriel Magalhães e tocou caído para o gol.