Ancelotti desconversa sobre seleção brasileira e elogia Azzurra

O técnico italiano Carlo Ancelotti, nome mais cotado para assumir o comando da seleção brasileira em 2024, desconversou sobre um possível acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para liderar a equipe canarinho.

Em entrevista à "Radio1", o treinador do Real Madrid afirmou que "é tudo uma questão de rumores".

"Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos termina-la melhor", declarou.

Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024 e, de acordo com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o treinador teria aceitado liderar a seleção depois de encerrar seu vínculo.

No entanto, o italiano nunca confirmou o acordo nas inúmeras vezes que foi questionado. Muito pelo contrário. Em diversas ocasiões, Ancelotti negou a informação.

Durante a entrevista, o treinador do Real Madrid também comentou sobre a atual fase da seleção italiana sob o comando de Luciano Spalletti.

"O jogo contra a Inglaterra será um jogo que avaliará o estado da Itália no momento. O novo ciclo de Spalletti começou bem: amanhã ele tem uma partida importante que nos dirá a que ponto está a Itália", afirmou ele, fazendo referência à partida entre a Azzurra e a seleção inglesa nesta terça-feira (17) pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Por fim, ele falou sobre as diferenças entre a Série A e a La Liga, enfatizando que "no futebol espanhol há um maior incentivo para trazer jovens jogadores da base em comparação com o futebol italiano". (com Ansa)